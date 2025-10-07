Eduskunnan varapuhemiehen, kansanedustaja Paula Risikon (kok.) mukaan Suomi on arktinen suurvalta, jonka osaamista ja vahvuuksia ei ole täysin tunnistettu ja hyödynnetty.

Risikko esittää, että arktinen neuvottelukunta on käynnistettävä uudelleen tukemaan ja vahvistamaan Suomen arktista politiikkaa.

– Koko Suomi on arktista aluetta, eikä yhteiskuntamme pysähdy talven tullen. Suomi on ainoa maa, jossa kaikki satamat jäätyvät joka vuosi. Suomessa on rakennettu jäänmurtajia yli sadan vuoden ajan. Meillä on vahvaa arktista osaamista sekä käytännön toimissa että tiedeyhteisössä, Paula Risikko sanoi Paasikivi-Seuran ja Suomen arktisen seuran seminaarissa eduskunnassa.

Suomen elinkeinoelämä hyötyy arktisten olosuhteiden tuntemuksesta. Risikko muistutti, että suomalainen jäänmurtajaosaaminen tunnetaan maailmalla. Aiheen odotetaan nousevan esiin torstaina Valkoisessa talossa, jolloin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon.

– Suomalaisen puolustusteollisuuden tuotteet toimivat Lapin talvessa – ja sen myötä kaikkialla muuallakin. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä vahvuuksistamme, jotka pitää nyt tunnistaa ja hyödyntää paremmin, Paula Risikko sanoi.

– Suomi on arktinen suurvalta, mutta toisinaan tuntuu, että muut näkevät osaamisemme paremmin kuin me itse. Harva maa pystyy hyötymään arktisiin aiheisiin liittyvästä kansainvälisestä kiinnostuksesta yhtä paljon kuin Suomi, Risikko jatkoi.

Varapuhemies esitti puheessaan arktisen neuvottelukunnan käynnistämistä uudelleen. Arktisen neuvottelukunnan edellinen toimikausi valtioneuvoston kansliassa päättyi lokakuussa 2023.

Neuvottelukunnan tehtävä olisi tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa sekä edistää sen tavoitteiden toteutumista.

– Arktisuus ja arktisissa olosuhteissa pärjääminen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja hallinnon läpileikkaava vahvuus, Risikko sanoi.