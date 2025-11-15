”Suomessa on liian pienet varallisuuserot”

Suomessa varallisuus- ja tuloerot ovat liian pienet, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi

Hän kommentoi Keskuskauppakamarin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla Helsingin Sanomien artikkelia Suomen kasvavista varallisuuseroista. Lehden mukaan kyseessä on yhteiskunnallinen ongelma.

Romakkaniemi on eri mieltä. Hän huomauttaa, että Suomessa on liian vähän varallisuutta – ei suinkaan liikaa.

– Meillä on Suomessa liian vähän yksityistä varallisuutta ja sen seurauksena liian pienet varallisuuserot, hän kertoo videolla.

Liian suuret varallisuuserot ovat totta osassa maailmaa, Romakkaniemi myöntää. Hän nostaa esimerkiksi Saudi-Arabian ja Yhdysvallat, missä varallisuusero rikkaimpien ja köyhimpien ihmisten välillä on ongelma.

On kuitenkin yhtä lailla ongelma, jos varallisuuserot ovat liian pienet, hän huomauttaa.

– Liian pieneksi ne menevät silloin, kun oikein kellään ei ole varallisuutta, Romakkaniemi sanoo. Tällainen tilanne on hänen mukaansa Suomessa.

Romakkaniemen mukaan yritykset kasvavaessaan ja kansainvälistyessään myydään usein ulkomaille, sillä Suomessa ei ole riittävästi yksityistä pääomaa.

Suomeen tarvitan enemmän pääomaa, jotta täällä voidaan sijoittaa ja talous kasvaa, Romakkaniemi perustelee.

Pitäisikö Suomessa olla isommat varallisuus- ja tuloerot jotta Suomeen saataisiin enemmän yksityistä pääomaa?@Romakka pic.twitter.com/MwEUGCm464 — Keskuskauppakamari (@K3FIN) November 14, 2025