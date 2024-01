Suomessa löytyi viime vuonna 653 seteliväärennöstä

Suomen Pankin mukaan Suomessa setelien kierrosta löydettiin viime vuoden aikana 653 euroseteliväärennöstä. Määrä on hieman kasvanut edellisvuodesta, mutta on edelleen hyvin maltillinen. Edellisvuotena kierrosta löytyi 469 euroseteliväärennöstä.

Kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 364. Seuraavaksi eniten oli 50 euron väärennöksiä eli 149, ja 10 euron väärennöksiä oli 80.

– Kierrosta löydettyjen väärennösten määrä oli vuonna 2023 hieman suurempi kuin edellisvuotena, mutta on silti likimain saman suuruinen kuin Suomessa on vuosittain totuttu näkemään. Onkin tärkeää muistaa, että aina kun käsittelee seteleitä, on hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä eli tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä.

Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito.