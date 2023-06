Suomessa aloittaa kymmeniä uusia TV-kanavia

Suomessa on aloittanut torstaina kymmeniä uusia maksuttomia televisiokanavia, mediakonserni Sanoma tiedottaa.

Kyse on Sanoman omistamassa Ruutu-palvelussa aloittava Pluto TV, joka tuo palveluun kymmeniä uusia kanavia suosikkisarjoista.

Omat suoratoistokanavat ovat muun muassa sarjoilla: CSI Miami, South Park, Frasier, Ryhmä Hau, Beverly Hills 90210 sekä Star Trek: Next Generation. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi elokuvia ja lastenohjelmia pyörittävät kanavat. Sarjat on tekstitetty ja lastensisällöt dubattu suomeksi.

Kansainvälisten ohjelmakanavien lisäksi Ruutu tuo tarjolle suoratoistokanavia kotimaisista Nelonen Median ohjelmista. Heti katsottavissa ovat omat ympärivuorokautiset kanavat Sykkeelle, Huvila & Huussille ja Suomen Huutokauppakeisarille.

– Suoratoistokanavat monipuolistavat tv-katsomisen tapoja ja on hienoa päästä lanseeraamaan Pluto TV Ruudussa. Tuomme valtavan määrän suosittuja sisältöjä omina kanavinaan helposti ja maksutta kaikkien katsottavaksi ja uskomme tämän yhteistyön kasvattavan Ruutua merkittävästi. Lähes 40 uuden kanavan avulla pääsemme todella hemmottelemaan klassikkosarjojen faneja, kommentoi Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso tiedotteessa.

Suoratoistokanavat toimivat samaan tapaan kuin tavalliset televisiokanavat, mutta ne vain sijaitsevat Ruudussa. Valitsemansa kanavan voi yksinkertaisesti klikata päälle, ohjelmat pyörivät koko ajan ja kanavilla on mainoskatkoja.