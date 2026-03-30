Suomen vienti USA:han kasvoi 47,6 prosenttia, kaksi tavararyhmää selittää piikin

Suomen tavaraviennin arvo nousi tammikuussa 3,7 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tullin maanantaina julkaistu ulkomaankauppatilasto.

Viennin arvo oli tammikuussa 5,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,2 prosenttia, ja vientihinnat nousivat 5,0 prosenttia vuoden 2025 tammikuusta.

Tuonnin arvo kasvoi tammikuussa 8,5 prosenttia ja oli 6,4 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,1 prosenttia, ja tuonnin volyymi kasvoi 9,3 prosenttia vuoden 2025 tammikuuhun verrattuna.

Kauppatase oli tammikuussa 557 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Suurin piikki nähtiin Suomen viennissä Yhdysvaltoihin: se kasvoi tammikuussa 47,6 prosenttia.

Tulliylitarkastaja Johanna Riikonen kertoo Verkkouutisille, että farmaseuttisten tuotteiden vienti selittää suurimmaksi osaksi viennin kasvua Yhdysvaltoihin. Farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo oli tammikuussa 175 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten tammikuussa oli 10 miljoonaa euroa.

Toinen tavararyhmä, jonka vienti Yhdysvaltoihin kasvoi merkittävästi tammikuussa, oli kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla varustetut generaattoriyhdistelmät. Tammikuun 2026 vientiarvo oli 93 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vientiä tässä nimikkeessä ei ollut lainkaan.

Kokonaisviennin arvo Yhdysvaltoihin oli tämän vuoden tammikuussa 642 miljoonaa euroa ja vuosi sitten tammikuussa 435 miljoonaa euroa.

Viennin volyymi EU-maihin laski 4,4 prosenttia, mutta kasvoi EU:n ulkopuolisiin maihin 6,5 prosenttia tammikuussa. Tuonnin volyymi EU-maista nousi 3,8 prosenttia ja EU:n ulkopuolisista maista 16,0 prosenttia.

Tammikuussa viennin arvo Saksaan kasvoi 12,2 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 8,4 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin volyymi oli laskusuuntainen tammikuussa kaikissa alaluokissa. Paperin, sellun ja kartongin viennin volyymi väheni 6,3 prosenttia ja paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden 12,1 prosenttia.

Koneiden ja laitteiden viennin volyymi kasvoi 7,0 prosenttia.

Öljytuotteiden tuonnin volyymi kasvoi tammikuussa 8,2 prosenttia, mutta raakaöljyn tuonnin volyymi laski 5,2 prosenttia.