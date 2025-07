Suomen uusi jäänmurtaja on EU-hankkeiden jalokivi

Suomi sai Euroopan unionilta noin 91 miljoonaa euroa hankkeille, jotka ovat tärkeitä erityisesti huoltovarmuuden, sotilaallisen liikkuvuuden ja ulkomaankaupan kannalta.

Rahoitushaussa myönnettiin noin 42 miljoonaa euroa Väylävirastolle uuden Itämeren B-luokan jäänmurtajan rakentamiseen.

– EU-rahoitusta saaneiden hankkeiden jalokivi on jäänmurtaja Aino, jonka rakentamiselle myönnettiin hieno potti, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo tiedotteessa.

Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan murtajaa, joista vanhin on ollut käytössä yli 70 vuotta.

Jäänmurtokaluston uusimisohjelmasta on tarkoitus päättää syksyllä 2025. Yhteistyötä jäänmurtolaivastojen uudistamiseksi ja operatiivisen koordinoinnin varmistamiseksi tehdään erityisesti Ruotsin ja Viron kanssa.

Suomen jäänmurtajakaluston uusiminen aloitetaan uudella jäänmurtajalla Ainolla, jonka osalta on tehty erillinen päätös hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2026 ja se kestää noin 36 kuukautta.

– Jäänmurrolla on keskeinen rooli Suomen ulkomaankaupalle, taloudelle, tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle. Me varmistamme ensisijaisesti, että meillä on jäänmurtajia Suomessa siellä, missä niitä tarvitaan. Jäänmurtajille riittää kysyntää paitsi Suomessa, myös globaalisti. Valtataistelu arktisilla alueilla on paitsi kauppapolitiikkaa, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja onnistuminen siinä edellyttää jäänmurtokyvykkyyttä, ministeri Ranne sanoo.

– Jäänmurto on nyt kuumempaa kuin koskaan. Se on osa Suomen kriittistä infraa ja meillä on ainutlaatuista osaamista paitsi jäänmurron operoinnissa myös suunnittelussa ja rakentamisessa. Merialueemme on nykyisin myös Naton sisämeri ja tämäkin on huomioitava, kun uudistamme jäänmurtajiamme.