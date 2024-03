Suomen televisiojakeluun tulossa merkittävä muutos

Ensi vuoden keväästä alkaen perustasoisten SD-kanavien lähetyksistä siirrytään laajalti teräväpiirtoon eli HD-lähetyksiin. Tämä koskee sekä antenni- että kaapelitelevisioverkkoja.

– Oman television HD-valmius kannattaa tarkistaa ajoissa, jotta televisio näkyy vielä siirtymän jälkeenkin, kehottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Television HD-siirtymä toteutuu keväästä 2025 alkaen, jolloin Yleisradio lopettaa perustasoiset eli SD-lähetykset ja siirtyy pelkästään HD-lähetyksiin. Kaupalliset tv-yhtiöt eivät ole vielä julkaisseet tietoa HD-siirtymästä omien kanaviensa osalta.

HD-lähetykset tarjoavat katsojille entistäkin tarkemman kuvanlaadun, kirkkaamman ja eloisamman värimaailman ja monikanavaäänen.

– Siirtymä tuo laadukkaamman televisiokuvan ja äänen kaikkien kotitalouksien saataville, kun antennitelevisioverkossa siirrytään käyttämään pelkästään uudempaa DVB-T2-lähetystekniikkaa ja vanhemman DVB-T-tekniikan lähetykset lopetetaan, kertoo päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen tiedotteessa.

– Uudempi lähetystekniikka hyödyntää rajallisia tv-käyttöön tarkoitettuja taajuuksia tehokkaammin, mikä mahdollistaa nykyistä laajemman HD-tarjonnan, hän jatkaa.

Tarkista televisiosi HD-valmius ajoissa

HD-siirtymä edellyttää osalla kotitalouksista uuden HD-virittimellä varustetun vastaanottimen hankkimista.

– Lähes kaikilta löytyy jo HD-viritin televisiosta tai digiboksista, mutta tämä on hyvä tarkistaa kokeilemalla näkyvätkö HD-kanavat omasta vastaanottimesta. Olemme koonneet kattavan tietopaketin ja ohjeet hdtvopas.fi-verkkosivuillemme, kertoo projektipäällikkö Tiina Aaltonen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom koordinoi HD-siirtymäviestintää.

– Teemme yhteistyötä tv-toimialan, verkko-operaattoreiden, toimialajärjestöjen sekä muun muassa seniori- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa, jotta tieto siirtymästä tavoittaisi mahdollisimman laajasti eri väestöryhmät, Aaltonen sanoo.

– HD-siirtymä on osa teknologian kehitystä, joka tukee myös median monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Tavoitteemme on, että kaikissa kodeissa on siirtymän jälkeen valmius vastaanottaa HD-lähetyksiä. Kannustammekin tarkistamaan oman television lisäksi läheisten ja etenkin ikäihmisten televisiot, jotta televisio näkyy jatkossakin, sanoo Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

HD-siirtymästä kampanjoidaan valtakunnallisesti muun muassa tv-tietoiskuilla tänä ja ensi vuonna.