Suomen raideliikenteeseen muodostumassa kaaos

Suomen raideliikenne on ajautumassa ongelmiin. Pitkittyneet ratatyöt yhdistettynä juhannuksen paluuliikenteeseen ovat jo aiheuttaneet häiriöitä ympäri Suomen. VR on tiedottanut tilanteen kehittymisestä pitkin sunnuntaita.

Häiriötä on aiheutunut ainakin pääradalla Tampereen ja Toijalan välillä Väyläviraston pitkittyneiden ratatöiden takia. Korvaavien bussivuorojen saatavuuden heikkous on johtanut viivästyksiin. Ratatyön on määrä valmistua ensi yönä.

Myös Joutsenon ja Imatran välillä on hidasteita uuden kaksoisraiteen käyttöönotossa esiintyneiden haasteiden vuoksi. VR tiedotti aiemmin vain vähäisten myöhästymisten mahdollisuudesta. Myöhemmin yhtiö kuitenkin joutui ilmoittamaan, että vuorot voivat myöhästyä Imatralta 30-90 minuuttia.

Jämsä-Jyväskylä rautatien yhteyttä taas häiritsee viivästynyt tunnelityö. VR kertoo, että junavuorot on korvattu busseilla.