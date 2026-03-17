Suomen neljäs ruokakauppaketju laajentaa, tänne avautui uusin myymälä

Tokmanni-konserniin kuuluva Eurospar on avannut ensimmäisen Uudenmaan alueen myymälän Järvenpäähän. Saman katon alla toimii jo Tokmannin myymälä. Aivan vieressä sijaitsee Iltalehden mukaan kilpailija K-Citymarket ja lähellä toimi myös Lidl.

Suomen ensimmäinen Eurospar-supermarket avattiin Ylöjärvelle viime vuonna.

Tokmannin mukaan sen uusi ruokakauppakonsepti on jossain Lidlin ja K-Citymarketin välimaastossa.

– Tämä ei ole kopio kummastakaan vaan aidosti Spar. Neljättä kopiota ei kannata tuoda. Me olemme yhdistelmä inspiroivuutta ja terävää hintaa, Tokmannin kaupallinen johtaja Veli-Pekka Ääri sanoo IL:lle.

– Tokmanni on halpakauppa, joten hinnat ja tarjoukset täytyy pitää liki hintajohtajaa.

Tokmanni kertoo tiedotteessa aloittavansa alkukevään aikana Eurospar-uudistustyöt Tokmanni-myymälöissä lisäksi Joensuun Raatekankaalla, Loviisan Vanhakylässä ja Iisalmessa. Tällä hetkellä 17 Tokmanni-myymälää myy tuore-elintarvikkeita.

Tokmanni teki viime vuonna lisenssisopimuksen Spar Internationalin kanssa, jonka tuotteet muodostavat ketjun oman merkin valikoiman. Spar toimii 48 Euroopan maassa ja voi ostaa tuotteita suurilla volyymeilla.