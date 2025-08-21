Suomen liikenteessä on 1,2 miljoonaa yli 15-vuotiasta henkilöautoa

Autoalan Keskusliitto pitää hallituksen esittämää romutuspalkkiota tehokkaana keinona elvyttää autokauppaa ja parantaa työllisyyttä 50 000 suomalaista työllistävällä autoalalla. Alan mukaan romutuspalkkio lisäisi uusien autojen myyntiä jopa 10 000 kappaleella.
Autoalan Keskusliiton mukaan autokaupan pitkään jatkunut hiljaiselo on heikentänyt koko alan yritystoimintaa. Romutuspalkkio kohentaisi tilannetta niin työllisyyden kuin valtiontaloudenkin näkökulmasta.
Autoalan laskelmien mukaan valtion verotulot ja onnettomuuskustannussäästöt voisivat kampanjan myötä kasvaa noin 50 miljoonalla eurolla.
– Romutuspalkkio vaikuttaisi positiivisesti koko yhteiskuntaan liikenneturvallisuuden parantumisena. Kampanja toisi myös elinvoimaa 50 000 henkeä työllistävälle yrittäjävetoiselle autoalalle, jonka työllisyystilanne on autokaupan pitkäaikaisen alhon takia haastava, arvioi Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.
Autoalan Keskusliiton mukaan uusien autojen päästörajaksi esitetty 140 g/km mahdollistaisi kampanjaan osallistumisen myös edullisemmilla automalleilla. Romutettavien autojen päästöt taas ovat keskimäärin 210 g/km, joten vaihtaminen uuteen autoon toisi selvää hyötyä päästövähennyksissä.
Romutuspalkkion odotetaan nopeuttavan autokannan uudistumista, mikä parantaisi liikenneturvallisuutta. Suomessa autojen keskiromutusikä on lähes 23 vuotta, ja liikenteessä on 1,2 miljoonaa yli 15-vuotiasta henkilöautoa.
Suomen vanha autokanta näkyy myös vakuutusyhtiöiden vahinkotilastoissa. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuosina 2005–2010 valmistettujen autojen törmäysvahingoista (ajonopeus yli 60 km/h) lähes kymmenen prosenttia on johtanut henkilövahinkoihin.
Sen sijaan vuonna 2021 valmistettujen tai uudempien autojen törmäyksissä henkilövahinkoihin on johtanut vain viisi prosenttia, vaikka uudemmilla autoilla ajetaan enemmän.
Uudemmissa autoissa on EU:n uusien vaatimusten mukaisesti muun muassa hätäjarrutusjärjestelmä ja peruutustutka, joiden on arvioitu vähentävän liikennekuolemia koko EU-alueella noin 24 800 vuoteen 2037 mennessä.
Autoalan mukaan Traficomin aiempien kampanjoiden seurantatutkimukset viittaavat siihen, että romutuspalkkio lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Uuden auton hankkijoiksi valikoitui aiemmissa kampanjoissa keskimääräistä useammin nuoria, pienituloisia ja naisia sekä henkilöitä alueilta, joissa uusia autoja tavallisesti hankitaan vähän.
Lisäksi romutuspalkkio edistäisi kiertotaloutta. Suomen Autokierrätyksen mukaan yli 95 prosenttia romutetuista autoista kierrätetään tai hyödynnetään materiaalina.
Lausalan mukaan on tärkeää, että romutuspalkkio kohdennetaan vain uusiin henkilöautoihin, sillä edellinen kampanja vuosina 2020–2021 kulutti varat sähköpyörien hankintaan ilman merkittävää vaikutusta autokannan uusiutumiseen.
Autoalan Keskusliitto kannattaa hallituksen esityksen mukaista aikataulua, jonka mukaan kampanja voisi alkaa jo 1. lokakuuta.