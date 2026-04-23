Suomen kallein asunto tuli myyntiin

Suomen kallein asunto on tullut myyntiin Helsingin Kulosaaressa 12 miljoonan euron hintaan.
Kyseessä on vuonna 1993 rakennettu kivilinna, jossa on myynti-ilmoituksen mukaan asuinpinta-alaa peräti 1040 neliötä. Meren rannalla sijaitsevan talon neliöhinnaksi muodostuu näin ollen 11538 euroa.
Kulosaaren rakennus muistetaan vesitasosta, jota talon omistanut kauppaneuvos Yrjö Paulow aikoinaan piti laiturissa, ja jolla hän Ilta-Sanomien vuonna 2012 julkaiseman jutun mukaan ”lensi tapaamaan kavereitaan”.
Seuraavaksi kalleimmat talot sijaitsevat myös Helsingissä: 8,4 miljoonaa maksava kerrostalohuoneisto Kaivopuistossa, sekä liki 7 miljoonaa euroa maksava omakotitalo Lauttasaaressa.
Viime vuonna Suomen kallein asunto oli Helsingin Ullanlinnan niin kutsuttuun Ohranan taloon remontoitu kaksikerroksinen, lähes 11 miljoonan euron huoneisto. Neliöhinnaltaan 367-neliöinen asunto edusti ylivoimaisesti maan kärkeä, sillä hinta oli miltei 30000 euroa neliöltä. Asunto oli myynnissä myös vuonna 2024, mutta sitä ei tällä hetkellä löydy Oikotieltä tai Etuovesta.