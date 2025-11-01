Verkkouutiset

Jäänmurtajia Katajanokalla lokakuussa 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomen jäänmurtajakauppaa arvosteltiin USA:ssa – Pekka Toverilta kova vastaus

  • Julkaistu 01.11.2025 | 11:19
  • Päivitetty 01.11.2025 | 11:22
  • Jäänmurtajat
Europarlamentaarikko huomauttaa, että Yhdysvalloissa ei ole rakennettu jäänmurtajia puoleen vuosisataan.
Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) ottaa kantaa arvosteluun koskien Suomen ja Yhdysvaltain välistä jäänmurtajakauppaa julkaisussaan X-viestipalvelussa.

– USA:sta rajua kritiikkiä Suomen jäänmurtajakaupalle. No, totuuden nimissä kannattaa muistaa, että USAn jäänmurtajatarpeesta on puhuttu yli vuosikymmenen, ja Bidenin hallinto ei tehnyt asian eteen juuri mitään, Toveri toteaa.

Hän huomauttaa, että Yhdysvalloissa ei ole rakennettu jäänmurtajia puoleen vuosisataan, ja osaaminen on suurelta osin hävinnyt.

– Jos tämä kauppa toteutuu, osaaminen ja kyky syntyy, koska pääosa jäänmurtajista rakennetaan USAssa.

Toveri on liittänyt julkaisunsa yhteyteen Ilta-Sanomien artikkelin, jossa käsitellään Yhdysvaltain kritiikkiä. Artikkelin mukaan Presidentti Joe Bidenin hallinnossa strategina työskennellyt Hunter Stires arvioi sopimusta rajusti.

Hän näkee Suomen kanssa tehdyn sopimuksen lyhytnäköisenä ja uhkana Yhdysvaltain omalle laivanrakennusalalle. Lisäksi Stires muun muassa kokee, että ulkomailla rakennettavat laivat tekevät Yhdysvalloista haavoittuvaisen. Hän pitää esimerkiksi huolestuttavana, että Suomen ja Etelä-Korean telakat ovat Venäjän ja Kiinan lyhyen kantaman ohjusten tavoitettavissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja presidentti Alexander Stubb sopivat lokakuussa miljardien eurojen arvoisesta jäänmurtajakaupasta. Yhdysvallat ostaa 11 suomalaista jäänmurtajaa. Niistä neljä tehdään Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa.

