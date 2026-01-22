Suomen ICEYE laajentaa tiedustelutukeaan Ukrainalle

Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE ja Ukrainan puolustusministeriö ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla niiden yhteistyötä avaruusperusteisessa tiedustelussa laajennetaan. Aiempiin aloitteisiin pohjautuen sopimus tarjoaa Kiovalle tiheästi toistuvia korkearesoluutioisia satelliittikuvia ICEYEn tekoapertuuritutkilla (SAR-tutkilla) varustetulta satelliittikonstellaatiolta tukemaan tilannekuvaa Ukrainan puolustusvoimien operaatioista.

Laajennettu pääsy SAR-dataan mahdollistaa maan pinnalla tapahtuvien muutosten nopeamman havaitsemisen, mikä vähentää epävarmuutta kiireellisissä tilanteissa. Tutkasatelliitit mahdollistavat havainnoinnin pimeydestä, pilvistä ja savusta välittämättä ja toimittavat luotettavaa dataa olosuhteissa, joissa optisten sensorien tuottama hyöty on rajallista.

– Tämän päivän operatiivisessa ympäristössä yksi asia on selvä: avaruus ei enää ole vain strateginen tila, vaan se on yksi puolustuksen taktisista kerroksista. Se edellyttää avaruuteen perustuvaa tiedustelua, johon voidaan reagoida lähes reaaliajassa päivällä tai yöllä, kaikissa sääolosuhteissa, totesi ICEYEn Data Product -liiketoiminta-alueen johtaja John Cartwright.

Uusimman sopimuksen mukaan kuvia toimitetaan ICEYEn neljännen sukupolven satelliiteista, joiden resoluutio on 16 senttimetriä. Jokainen satelliitti pystyy ottamaan 500 kuvaa vuorokaudessa, joista puolet tarkennettuina 2000 kilometrin levyiselle kaistalle.

Yhtiön satelliitit on suunniteltu toimimaan laajoina konstellaatioina, mikä lisää kuvantamiskapasiteettia ja mahdollistaa saman alueen kuvaamisen alle 15 minuutin välein. Joka satelliitissa on Scan Wide –laajakuvamoodi, joka kattaa 200 kertaa 300 kilometrin alueen yhdellä ylilennolla. Tätä moodia käytetään merioperaatioissa, kuten alusten etsimisessä ja öljyvahinkojen valvonnassa. Sen avulla tiedustelu ja puolustus saavat aiempaa nopeampaa ja luotettavampaa tilannetietoa operatiivisia päätöksiä varten.