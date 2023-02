Suomen ensimmäinen vedyn siirtoverkkohanke etenee

Gasgridin Finlandin vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen tarkoituksena on rakentaa vedyn siirtoputki, jossa Kemiran Joutsenon tehtaalla syntyvää vetyä siirretään Ovakon Imatran terästehtaalle Gasgridin vetyputkea pitkin.

Kyseessä on ensimmäinen teollisuusalueen ulkopuolinen vedyn siirtohanke. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeen suunnitteluun ja mahdolliseen rakentamiseen 9,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea osana EU:n NextGenerationEU- rahoitusta. Tuki on tärkeä hankkeen jatkosuunnittelun edistämiseksi.

Hankkeessa luodaan erittäin tärkeitä edellytyksiä kehittää Suomen energia- ja raaka-ainejärjestelmää mahdollistamaan uusiutuvan energian laajamittainen hyödyntäminen, uusia innovatiivisia tuotteita, ratkaisuja, arvoketjuja sekä ekosysteemejä.

Gasgridin mukaan tavoitteena on luoda Suomeen mahdollisimman hyvät olosuhteet tuottaa ja etenkin jatkojalostaa vetyä. Toteutuessaan hanke olisi Suomen ensiaskel kohti vetyinfrastruktuurin mahdollistamaa kansallista ja kansainvälistä vetyyn perustuvia markkinoita.

– Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Suomi tavoittelee johtavaa asemaa vetytaloudessa Euroopassa. Vedyn siirto ja varastointi on tärkeässä roolissa vetytalouden mahdollistajana. Hankkeen avulla selvitämme mahdollisuuksia luoda skaalautuva ja monistettava malli vedyn putki-infrastruktuurille. Lisäksi tarkoituksena on testata ja ottaa käyttöön teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja, kertoo johtaja Sara Kärki Gasgridistä.

Gasgrid Finlandin tehtäväksi on annettu kehittää kansallista vetyverkkoa ja kansainvälistä vedyn siirtoinfrastruktuuria ja vetymarkkinaa tukemaan Suomen energiaitsenäisyyttä, taloutta ja teollisia investointeja. Tehtävää varten on perustettu Gasgrid Vetyverkot Oy.