Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suomen ensimmäinen F-35 -hävittäjä on valmistunut. / LOCKHEED MARTIN

Suomen ensimmäinen F-35 -hävittäjä on nyt koossa

  • Julkaistu 29.10.2025 | 19:01
  • Päivitetty 29.10.2025 | 19:01
  • F-35 hävittäjät
Valmistaja julkaisi kuvia kootusta koneesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ensimmäinen Suomeen hankittu F-35 -hävittäjäkone on valmistunut tehtaan kokoonpanolinjalta keskiviikkona. Asiasta kertoo valmistaja Lockheed Martin viestipalvelu X:ssa. Kone on vielä pohjamaalattu “green primer”-värityksessä. Se on korroosiosuoja, joka tehdään ennen lopullista pintamaalausta ja stealth-pinnoitteita. Tämä vaihe kuuluu tuotannon loppupäähän ja tehdään ennen moottorin asennusta ja järjestelmien integrointia.

Suomi hankkii F-35 -monitoimihävittäjiä yhteensä 64 konetta. Ilmavoimat kertoi viime syksynä, että kuluvana syksynä 2025 alkaa suomalaisen henkilöstön F-35-alkukoulutus Yhdysvalloissa. Se käynnistyy teoria- ja simulaattorikoulutuksella Eglinissä Floridassa. Suomen ensimmäinen F-35A-hävittäjä JF-501 (Joint Fighter) on tarkoitus luovuttaa Ilmavoimille rollout-seremoniassa loppusyksystä 2025. Ensimmäiset koneet on tavoitteena toimittaa Suomeen vuonna 2026.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)