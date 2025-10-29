Suomen ensimmäinen F-35 -hävittäjä on nyt koossa

Ensimmäinen Suomeen hankittu F-35 -hävittäjäkone on valmistunut tehtaan kokoonpanolinjalta keskiviikkona. Asiasta kertoo valmistaja Lockheed Martin viestipalvelu X:ssa. Kone on vielä pohjamaalattu “green primer”-värityksessä. Se on korroosiosuoja, joka tehdään ennen lopullista pintamaalausta ja stealth-pinnoitteita. Tämä vaihe kuuluu tuotannon loppupäähän ja tehdään ennen moottorin asennusta ja järjestelmien integrointia.

Suomi hankkii F-35 -monitoimihävittäjiä yhteensä 64 konetta. Ilmavoimat kertoi viime syksynä, että kuluvana syksynä 2025 alkaa suomalaisen henkilöstön F-35-alkukoulutus Yhdysvalloissa. Se käynnistyy teoria- ja simulaattorikoulutuksella Eglinissä Floridassa. Suomen ensimmäinen F-35A-hävittäjä JF-501 (Joint Fighter) on tarkoitus luovuttaa Ilmavoimille rollout-seremoniassa loppusyksystä 2025. Ensimmäiset koneet on tavoitteena toimittaa Suomeen vuonna 2026.