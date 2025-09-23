Suomen aseteollisuudella hitti – KL: Tämä ajoneuvo viedään käsistä

Suomalaisen puolustusyhtiön Patrian liikevaihto ja tilauskanta ovat voimakkaassa kasvussa. Yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvun takana on Patrian valmistama 6×6-panssariajoneuvo. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Ajoneuvoja on tilattu kansainvälisen CAVS-ohjelman puitteissa lähes tuhat kappaletta. Yrityksen toimitusjohtaja Esa Rautalinko osaa nimetä syyn sille, miksi panssariajoneuvoja menee kaupaksi nyt niin paljon.

– Tämä uusi ajoneuvomme on ensimmäinen, joka on suunniteltu selkeästi 2000-luvun puolella. Ne tekniset rakenteet, jotka siellä on, ovat vähintään yhtä jos ei kahta sukupolvea edellä, Rautalinko kommentoi KL:lle.

Vaikka 6×6-ajoneuvoja on mennyt hyvin kaupaksi, Rautalinko uskoo niiden myynnin kasvavan vielä tulevaisuudessa. Toimitusjohtajan mukaan Patrian tavoitteena on, että ajoneuvosta tulisi eurooppalaisten Nato-maiden standardi.