Patrian 6x6 -panssaroitu ajoneuvo. LEHTIKUVA / HANDOUT / PATRIA

Suomen aseteollisuudella hitti – KL: Tämä ajoneuvo viedään käsistä

  • Julkaistu 23.09.2025 | 12:24
  • Päivitetty 23.09.2025 | 12:24
  • Puolustusteollisuus
Patria haluaa tuotteestaan eurooppalaisen Nato-standardin.
Suomalaisen puolustusyhtiön Patrian liikevaihto ja tilauskanta ovat voimakkaassa kasvussa. Yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvun takana on Patrian valmistama 6×6-panssariajoneuvo. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Ajoneuvoja on tilattu kansainvälisen CAVS-ohjelman puitteissa lähes tuhat kappaletta. Yrityksen toimitusjohtaja Esa Rautalinko osaa nimetä syyn sille, miksi panssariajoneuvoja menee kaupaksi nyt niin paljon.

– Tämä uusi ajoneuvomme on ensimmäinen, joka on suunniteltu selkeästi 2000-luvun puolella. Ne tekniset rakenteet, jotka siellä on, ovat vähintään yhtä jos ei kahta sukupolvea edellä, Rautalinko kommentoi KL:lle.

Vaikka 6×6-ajoneuvoja on mennyt hyvin kaupaksi, Rautalinko uskoo niiden myynnin kasvavan vielä tulevaisuudessa. Toimitusjohtajan mukaan Patrian tavoitteena on, että ajoneuvosta tulisi eurooppalaisten Nato-maiden standardi.

