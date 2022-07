Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed teki heinäkuun jälkipuoliskolla ensimmäisen matkansa ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Etiopiassa, Djiboutissa ja Somaliassa Mogadishussa sekä Somalimaan Hargeisassa.

Keskustelut maiden päättäjien kanssa painottuivat Afrikan sarven tilanteeseen sekä Suomen rooliin rauhanedistämisessä.

– Rauhan edistämisessä ja ihmisten elinolojen parantamisessa on Afrikan sarvessa valtavia haasteita, joiden ratkaisut vaativat kansainvälistä yhteistyötä. Dialogi lisää ymmärrystä ja sitä kautta rauhanvälityksen edellytyksiä. Olen seurannut alueen tilannetta pitkään. On tärkeää, että keskusteluissa huomioidaan konfliktien juurisyyt sekä kaikkien osapuolten näkemykset, Said Ahmed kommentoi.

Ulkoministeriö pyrkii entisestään tiivistämään Suomen ja Afrikan sarven välisiä suhteita.

– Nostin keskusteluissa esiin erityisesti diasporan sekä nuorten huomioimista rauhantyössä. Meidän on kyettävä luomaan nuorille uskoa tulevaisuuteen, jotta pysyvä rauha saavutetaan, sanoo itse Suomen somaleihin kuuluva Said Ahmed.

Venäjän vaikutusvallan lisääntymisen lisäksi aluetta riivaa historiallisen vaikea kuivuus, joka saa ihmiset lähtemään kotialueiltaan ja epävakauttaa aluetta.

Said Ahmed korostaa Suomen noudattamaa laajan turvallisuuden ideaa, jonka mukaan alueellinen vakaus, demokratian vahvistaminen sekä ihmisten perustarpeiden tukeminen vaikuttavat niin Afrikkaan kuin Eurooppaankin.

– Uskon, että Suomella on paljon mahdollisuuksia tukea Afrikan sarven maita vaikeassa tiessä kohti vakautta. Ihmisten vaihtoehtoja on kyettävä lisäämään niin, ettei kenenkään ole pakko lähteä kotoaan etsimään elinkeinoa ja turvaa muualta. Tämän tulee olla yksi tärkeimmistä tavoitteista tiellä rauhaan, Said Ahmed sanoo.