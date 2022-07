Suomeen tarvitaan uusi strategia lentoliikenteeseen

Suomen ulkomaan lentoliikenne on tienhaarassa, koska meidän paras valttimme, lyhyt etäisyys Euroopasta Aasiaan, on menetetty Ukrainan sodan takia. Samanlaisessa tienhaarassa on myös kotimaan liikenne.

Kotimaan lentoliikennekriisi on näkynyt viimeaikaisessa keskustelussa. Esimerkiksi Finavian lentoasemaverkoston johtaja Jani Jolkkonen kritisoi (HS 1.7.2022) valtion ja kuntien varoilla maakuntiin suuntautuvia lentoja. Ne ovat Jolkkosen mukaan kalliita, tehottomia ja aiheuttavat turhia päästöjä.

Valtio on ylläpitänyt ostopalveluja reittejä Helsingistä viidelle suomalaiselle lentokentälle, joiden kaupalliset lennot Finnair lopetti viime vuoden maaliskuussa. Ostolentoja on lennetty reilun vuoden ajan Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemille. Täyttöaste on valitettavasti ollut keskimäärin 25 prosenttia.

Ostolentoja on perusteltu sillä, että niillä turvataan maakuntien saavutettavuutta. Totta se onkin, koska esimerkiksi itse olin ennen Yrittäjäjärjestöön liittymistä sellaisen yrityksen palveluksessa, jolle lento Kajaaniin on todella tärkeä. Miten ihmeessä viet kansainvälisiä asiakkaita tehtaalle, jos matka Suomessakin kestää jo huomattavan määrän tunteja? Helposti seuraavat investointipäätökset suuntautuvat paremmin saavutettaville alueille.

Finavian Jolkkosen mukaan päättäjien tulisi nyt pohtia pidemmän aikavälin ratkaisuja, joissa liikennejärjestelmiä voisi kehittää kokonaisvaltaisesti eri kulkumuotoja yhdistämällä. Olen samaa mieltä. Nyt ei vaan pohtiminen riitä, vaan asioita pitää päättää ja ryhtyä tekemään.

Nyt käynnissä oleva lentoliikenne tuetuille kentille päättyy elokuun puolivälissä ja taas tulee vähintään kahden kuukauden katkos hankintaprosessin keston takia. Tilanne on kestämätön kyseisille paikkakunnille.

Tarvitsemme todellakin uudenlaista ajattelua lentoliikenteeseen. Voisiko uuden strategian mallia ottaa läntisistä naapurimaista? Sekä Ruotsissa että Norjassa on useita kansainvälisiä lentokenttiä eri puolilla maata. Suomessa asiat halutaan hoitaa syöttöliikenteellä Helsinki-Vantaalle.

Toiseksi koko liiketoimintakonseptin voisi uudistaa siten, että matkalaukut lennolle voisi tarkastaa jo kotipaikkakunnalla ja lentokentälle ei tarvitsisi saapua nykyiseen tapaan useita tunteja etukäteen. Miksi ihmeessä lentokenttien yleensäkin tarvitsee olla samalla ostosparatiiseja, jossa vietetään aikaa tuntikausia?

Kolmanneksi pitäisikö nyt vihdoinkin ryhtyä tekemään esimerkiksi nopeita junayhteyksiä suurempien kaupunkiseutujen välille. Varmasti porilaisetkin olisivat tyytyväisiä 45 minuutin junayhteyteen Tampereelle, jonka jälkeen voisi valita Tampere-Pirkkalan tai Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoyhteyden.