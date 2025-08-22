Suomeen rakennetaan jättimäinen räjähdetehdas – tänne se tulee

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan hankintasopimuksen TNT-räjähdysaineen hankinnasta. Asiasta kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

Hankintasopimuksella hankitaan TNT-räjähdysainetta Puolustusvoimien tarpeisiin vuosille 2028–2037. Räjähdysaineen toimittaa suomalainen Forcit Pori Oy.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 189 miljoonaa euroa. Hankinta liittyy räjähdetuotannon tehostamiseen ja sillä turvataan kotimainen TNT-tuotanto.

Tuotannon mahdollistamiseksi Forcit rakentaa uuden tuotantolaitoksen, joka työllistää arviolta 70 henkilöä. Lisäksi välilliset vaikutukset muissa, esimerkiksi logistiikan ja kemian alan yrityksissä ovat merkittävät. Myös rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on merkittävä ja tuo positiivisia vaikutuksia Porin kaupungille ja sen talousalueelle. Tehdas rakennetaan Noormarkun alueelle.

Puolustusministeri Antti Häkkänen painottaa hankkeen merkitystä maanpuolustukselle.

– Lähdimme puolustusministeriössä valmistelemaan TNT-tehtaan rakentamista kotimaisen huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Suomalainen TNT-tehdas Satakunnassa varmistaa osaltaan, että Suomi pystyy raskaiden ampumatarvikkeiden osalta tarvittaessa tukeutumaan kotimaiseen räjähdysaineen tuotantokykyyn. Tämä tehdas on valmistuessaan tärkeä myös koko Euroopan sotilaalliselle huoltovarmuudelle. Tällä päätöksellä ohjaamme tehtaalle pitkäaikaisen tilauskannan, joka mahdollistaa tehtaan rakentamisen Suomeen, ministeri Häkkänen sanoo tiedotteessa.