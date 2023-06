Suomeen muuttaneet tyrmäävät hallituksen linjaukset maahanmuutosta

Suomeen muuttaneiden järjestöt järjestävät tiistaina mielenilmauksen Helsingissä Senaatintorilla. Moniheli ry kertoo tiedotteessaan, että syynä on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen maahanmuutto- ja kotouttamispoliitiikka, jotta maahan muuttaneiden järjestöt kertovat vastustavansa.

Uusi hallitus tekee Monihelin mukaan huolestuttavaa kotouttamispolitiikkaa.

– Monet tavoitelluista tuloksista ovat hyviä, mutta niitä toteutetaan keinoilla, jotka saattavat johtaa täysin päinvastaisiin lopputuloksiin.

Moniheli on huolissaan järjestöjen rahoituksesta. Hallitusohjelmassa esitetään 100 miljoonan euron leikkauksia sote-alan yhteisöjen ja säätiöiden rahoitukseen vuonna 2027.

– Hallitusohjelma korostaa ennaltaehkäisyä, mutta leikkaa ennaltaehkäisevän järjestötoiminnan rahoitusta.

Monihelin mukaan myös maahan muuttaneiden työllisyyttä edistetään hallitusohjelmassa puuttumatta työttömyyden juurisyihin.

– Me olemme hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että mahdollisuus työllistyä suomenkieliseen työyhteisöön on yksi vahvimmin kotoutumista tukevista teoista. On hienoa, että hallitus keskittyy kieliopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseen ja tarkempaan seuraamiseen. Kieltä opitaan kuitenkin tehokkaimmin koulun ulkopuolella. Mitä puutteellisen kielitaidon omaavan maahan muuttaneen on tarkoitus tehdä kieliopintojen aikana toimeentulonsa turvaamiseksi? Tyytyykö uusi hallitus siihen, että osaajat rekrytoidaan vasta tietyn kielitaitotason saavuttamisen jälkeen, järjestö kysyy.

Hallitusohjelmassa ei Monihelin mukaan erikseen mainita rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että pelkkä vierasperäinen nimi estää usein rekrytointiprosessissa etenemisen hakijan kielitaidosta riippumatta, järjestö kirjoittaa kannanotossaan.

– Työelämän kieliperusteiseen syrjintään tulisi puuttua aktiivisesti ja konkreettisesti. On välttämätöntä kitkeä kieliperusteinen syrjintä työelämästä ja luoda tasa-arvoiset edellytykset kaikille työmarkkinoilla toimiville. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan rakentaa osallistava ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja kotoutua.

Järjestö nostaa kannanotossa esille myös Suomen vetovoiman.

– Hyvin paljon vaikuttaa myös se, mitä maahan muuttaneet kertovat Suomesta omille verkostoilleen, kannanotossa todetaan.

– Meidän ei pitäisi huijata itseämme Suomen vetovoimasta – vaikka Suomi tarjoaa luontoa ja turvallisuutta, on monia muita maita, jotka ovat kilpailukykyisempiä ihmisten palkkojen ja kielitaidon suhteen, ja maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen saa Suomen häviämään muille maille, kun korkeasti koulutetut ulkomaalaiset etsivät työpaikkaa. On tärkeää tarkastella maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja varmistaa, että se on inhimillinen, joustava, oikeudenmukainen ja pitovoimainen.