Suomalaisten viinaralli kohdistuu nyt Ruotsiin

Kruunun kurssin aleneminen näkyy asiakasvirtoina Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsevan Haaparannan Systembolaget-alkoholikaupassa, kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheter. Jopa 80 prosenttia liikkeen tämän vuoden asiakkaista kerrotaan olleen suomalaisia.

Yksi euro vastaa tällä hetkellä noin 12 kruunua. Se vertautuu DN:n mukaan vuoden 2009 finanssikriisin aikaiseen kurssiin.

– Ero on suuri. Keväällä vahvan euron kurssin vaikutusta ei näkynyt. Mutta nyt touko- ja kesäkuun aikana suomalaisilta asiakkailta kuulee vain, että euro on vahva ja että he saavat paljon vastinetta rahoilleen, haaparantalainen yrittäjä Janne Lind sanoo DN:lle.

Turistien määrä on kasvanut muualtakin kuin Suomesta.

– Norjalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut, vaikka heikko kruunu ei vaikuta heihin samalla tavalla. Suomalaisista olen saanut sen käsityksen, että monet matkustavat etelästä ostoksille tai lomalle tänne. Monet ovat investoineet matkailuautoon tai -vaunuun ja lomailevat mieluummin sillä kuin lentämällä ulkomaille, Lind kertoo.

Asiasta uutisoi Suomessa ensin Iltalehti.