Tileillä lojuu rahaa – TE: Tämä on vaikutus talouteen

Suomalaisilla pankkitileillä lepää ennätysmäärä rahaa, kertoo Talouselämä. Suomalaisten säästämisaste on viime aikoina kasvanut eivätkä ihmiset uskalla kuluttaa totuttuun tapaan.

Inflaation kiihtyminen ensimmäisten koronavuosien jälkeen sekä kustannusnousuja pienemmät palkankorotukset ovat syöneet suomalaisten ostovoimaa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan hallituksen toimista arvonlisäveron korottaminen sekä kotitalousvähennyksen leikkaukset ovat myös heikentäneet tilannetta.

Heikentynyt kulutus näkyy korkeampana työttömyytenä, mikä taas entisestään heikentää kuluttajien luottamusta talouteen. Pentikäisen mukaan ongelmissa ovat muun muassa palvelualojen sekä rakennusalan yritykset.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen dosentti Ilja Kavonius sanoo nykytilanteeseen vaikuttavan niin 1990-lamasta aiheutuneen trauman, nykyisen pessimistisen ilmapiirin kuin säästäväisyyteen kannustavan kulttuurinkin.

– Yleinen taloudellinen pessimismi heijastuu tietyllä tavalla myös kotitalouksien käyttäytymiseen. Suomessa ilmapiiri ei ole kauheasti kannustanut kuluttamaan, dosentti sanoo Talouselämälle.

Myös Kavonius näkee, että pessimistestä ilmapiiristä voi tulla itseään ruokkiva kehä, kun heikentynyt kulutus toteuttaa kuluttajien talouteen valmiiksi kohdistamat heikot odotukset.

Pentikäisen mukaan suomalaisten kotitalouksien kuluttamista ja sen roolia on aliarvioitu Suomen talouden kannalta. Suomessa ajatellaan, että menestys ja hyvinvointi tulevat kansainvälisillä markkinoilla pärjäämisestä, koska Suomi on vientivetoinen talous, Pentikäinen sanoo.

– Tämä on sinänsä totta, mutta se ei saa johtaa siihen, että me väheksymme sitä, mitä kotimarkkinoilla tapahtuu, hän muistuttaa.