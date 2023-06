Suomalaisten suosituimmat laivayhtiöt selvitettiin

EPSI Ratingin asiakastyytyväisyyskysely selvitti, mikä on suomalaisten suosituin laivayhtiö. Kyselyssä jaettiin laivaliikenne Suomen ja Ruotsin välisellä reitillä ja Suomen Viron välisellä reitillä. Edeltävällä yleisintä on risteily, kun taas jälkimmäisellä tärkeintä on määränpää.

Tutkimukseen haastateltiin kaiken kaikkiaan 928 suomalaista yksityishenkilöä, jotka olivat tehneet vähintään yhden Suomesta lähteneen risteilyn tai reittimatkan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Haastattelut tehtiin aikavälillä 3.5.-9.5.2023. Tutkimus toteutettiin myös Ruotsissa ja Virossa.

Suomalaismatkustajien korkein tyytyväisyys mitattiin Suomen ja Ruotsin välisillä reiteillä Viking Linelta, Suomen ja Viron välisellä reitillä puolestaan Eckerö Linelta.

Ruotsalaisasiakkaiden keskuudessa korkein tyytyväisyys mitattiin Eckerö Linjeniltä, joka keskittyy liikennöimään Ahvenanmaan Eckerön ja Ruotsin Grisslehamnin väliä.

Virolaisasiakkaiden parhaat arviot puolestaan sai Tallink Silja. Virolaismatkaajat Suomen ja Viron välillä ovat kokonaisuutena tyytyväisempiä kuin Suomen suuntaan matkustavat ruotsalaiset.

Kyselyssä yhtiöiden arviot vaihtelevat huomattavasti kansallisuuden ja reitin mukaan.

– Virolaisten mielestä Tallink Silja on Suomen ja Viron välillä ykkönen ja Eckerö Line viimeinen, kun taas suomalaisten mielestä tilanne on päinvastainen Eckerö Linen ollessa ykkönen Tallink Siljan jäädessä viimeiseksi, toteaa EPSI Ratingin Suomen-maajohtaja Heidi Laitinen.

Tasaisesti yli toimialan keskiarvon pärjäsi kaikkien maiden vastaajien kesken Viking Line. Finnlinesiin taas ei asiakkaiden parissa kohdistunut niin suuria odotuksia, mutta se sijoittui silti aina toimialan asiakastyytyväisyydessä viimeiseksi.

– Pysyvimmät ja yleistettävimmät havainnot ovatkin, että Viking Line menestyy hyvin vertailussa kuin vertailussa ja Finnlinesiin ollaan verrattain tyytymättömiä, tiivistää Laitinen.