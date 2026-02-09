Suomalaisten osakesijoituksille huippuvuosi, tuotto lähes 30 prosenttia

Suomalaisten kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin viime vuonna, kertoo Suomen Pankki. Arvostusmuutokset ja osingot huomioiden kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat vuonna 2025 yhteensä 29,9 prosenttia.

Vuoden lopussa osakesijoitusten arvo oli kaikkien aikojen suurin, 59,0 miljardia euroa. Erittäin hyvää tuottoprosenttia selittävät kotitalouksien omistamien suomalaisten yritysten osakkeiden tuotto vuonna 2025 (33,6 prosenttia) ja kotitalouksien suuri suomalaisten yritysten osakepaino.

Vuoden 2025 lopussa 85 prosenttia kotitalouksien osakesijoituksista oli kotimaisten yritysten osakkeita. Pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi vuoden 2019 alusta alkaen, kotitalouksien sijoitukset ulkomaisten yritysten osakkeisiin ovat kuitenkin tuottaneet kotimaisia osakesijoituksia paremmin.

Vuoden 2025 aikana kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 3244 miljoonan euron arvosta osakkeisiin, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Eriteltynä kotitaloudet vähensivät vuoden 2025 aikana sijoituksia kotimaisiin osakkeisiin ja lisäsivät sijoituksia ulkomaisiin osakkeisiin.

Koko viime vuoden aikana kotitaloudet tekivät nettomääräisesti 3,0 miljardin euron arvosta uusia sijoituksia rahastoihin, ja niistä 1,9 miljardia euroa (61 prosenttia) kohdistui kotimaisiin sijoitusrahastoihin.

Yhteensä vuoden 2025 aikana kotitalouksien rahasto-omistusten arvo kasvoi 3,6 miljardia euroa, josta 2,7 miljardia euroa oli kotimaisten rahasto-omistusten arvonnousua ja 802 miljoonaa euroa ulkomaisten rahasto-omistusten arvonnousua.

Positiivisen arvonkehityksen ja uusien sijoituksien ansiosta kotitalouksien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2025 lopussa kaikkien aikojen suurin, 53,8 miljardia euroa. Sijoituksista 43,3 miljardia euroa oli kotimaisissa ja 10,4 miljardia euroa ulkomaisissa rahastoissa.