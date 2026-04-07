Suomalaisten osakerahastot kasvoivat 42 miljardia euroa viidessä vuodessa

Suomalaisten osakerahastojen arvo on noussut 42 miljardia euroa viidessä vuodessa, ilmenee Finanssiala ry:n katsauksesta.

Epävarmuus ja jatkuvasti vaihteleva markkinatilanne näkyvät selvästi, kun tarkastellaan osakerahastojen pääomien kehitystä 2020-luvun ensimmäisellä puolikkaalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Epävarmuuden keskellä on luontevaa hakea vakautta ja hajautusta. Etenkin vuosikymmenen alussa pandemia-aikana pääomia siirtyi Euroopasta globaalisti ja Pohjois-Amerikan teknologiavetoisiin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin. Pandemia-aikana ihmisten viettivät paljon aikaa kotona, ja teknologiayritysten arvioitiin tarjoavan vahvoja kasvunäkymiä, kertoo Finanssialan johtava asiantuntija Mariia Somerlan.

Selvitys tarkastelee osakerahastoja, koska niissä pääomien määrä on selvästi suurin ja muutokset näkyvät selvästi. Koko runsaan 200 miljardin euron rahastopääomasta noin 40 prosenttia on osakerahastoissa.

Valtaosa osakerahastojen varoista on globaalisti sijoittavissa rahastoissa. Suuret amerikkalaiset teknologiayritykset ovat usein keskeisessä roolissa globaalisti sijoittavissa rahastoissa, joten niiden ero Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin voi käytännössä olla pieni.

– Kun kuvasta poistetaan globaalisti sijoittavat rahastot, näkyy paremmin, kuinka esimerkiksi vuoden 2025 alussa pääomat alkoivat siirtyä Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ja Pohjoismaihin, Somerla avaa.

Selvityksen keskeinen havainto on, että globaalit mullistukset ja eri maiden rahapolitiikan muutokset saavat yleensä myös osakerahastojen rahan liikkeelle. Sijoitusten ja lunastusten vaikutus on kuitenkin kokonaisuudessaan melko pieni suhteessa rahastopääomien määrään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Rahastopääomien kasvusta vastaa hyvin pitkälti sijoitusten arvon nousu. Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa tarkastelujaksolla nettona 6,7 miljardia euroa, mutta samaan aikaan pääomien arvo nousi 42 miljardia. Valtaosa pääomien kasvusta oli siis seurausta onnistuneista allokaatiopäätöksistä ja osakekurssien kehityksestä. Rahastot ovatkin vaivaton tapa vaurastua tavalliselle kansalaiselle, Somerla summaa.

Finanssialan selvitys perustuu Rahastoraportin dataan, ja sen laati Sijoitustutkimus Oy.