Suomalaisten keksintö palkittiin Euroopassa – lopetti yhden rikostyypin lähes täysin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Keskusrikospoliisin, Elisan, ja muiden teleoperaattorien yhteistyössä kehittämä tekninen ratkaisu huijauspuheluiden estämiseksi on voittanut vuoden 2025 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun. Aiemmin yhteistyö voitti Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun.

Traficomin ja teleoperaattorien yhteistyössä kehittämän ratkaisun avulla pystytään tunnistamaan ja estämään ulkomailta tulevien puheluiden numerotiedon väärentäminen.

Toiminta on merkittävästi vähentänyt huijauspuheluiden määrää sekä niistä suomalaisille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

Ennen ratkaisun käyttöönottoa soittajan numeron väärentäminen näyttämään suomalaiselta oli rikollisten keskeinen keino saada huijauspuhelunsa näyttämään uskottavilta. Jopa 90 prosenttia ulkomaisista puheluista suomalaisiin numeroihin käytti väärennettyä numerotietoa.

Elisan, Traficomin, Keskusrikospoliisin ja muiden yhteistyökumppaneiden työn tuloksena huijauspuheluiden määrä on laskenut ensin noin kymmeneen ja sittemmin kolmeen prosenttiin. Samassa yhteydessä Keskusrikospoliisi on havainnut, että kehitetty ratkaisu on lähes lopettanut tämän rikostyypin Suomesta.

Traficomin mukaan myös muut maat painivat saman ongelman kanssa ja suomalaisten ratkaisut ovat herättäneet suurta kiinnostusta kansainvälisesti. Malli on otettu käyttöön myös muissa maissa.

– Se, että ratkaisut laadittiin nimenomaan Suomessa, on hyvä osoitus yhteistyökulttuurimme voimasta ja siitä, että viranomaisten ja teleoperaattorien yhteistyö toimii poikkeuksellisen hyvin. Voitto on siten kunnianosoitus kaikille yhteistyöhön osallistuneille, korostavat johtava asiantuntija Klaus Nieminen ja kehityspäällikkö Lauri Isotalo Traficomista tiedotteessa.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun teemana oli tänä vuonna verkkohuijausten ja -petosten torjunta. Kilpailun tulokset julistettiin Kööpenhaminassa 28. marraskuuta.