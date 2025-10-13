Suomalaiskeksintö mullistaa ampumahiihdon

Suomalaiskeksintö voi mullistaa suositun talvilajin ampumahiihdon. Liperiläisyritys uudistaa lajia tauluilla, joissa luoti ei enää pysähdy peltilaikkaan vaan kulkee näkymättömän akustisen verkon läpi.
– Akustisen verkon läpi lentänyt luoti pysähtyy radan takana olevaan lyijynkeräimeen. Näin ampumaradalta saadaan lyijy talteen lähes sataprosenttisesti. Kun ympäristövaatimukset kiristyvät, tämä helpottaa ratojen rakentamista myös ampumahiihtostadionien ulkopuolelle, sanoo Suomen Biathlon Oy:n toimitusjohtaja Marko Kurvinen tiedotteessa.
Kun luoti kulkee akustiseen kammioon, sen tarkka osumakohta näkyy suorana tv-grafiikassa sekä valmentajien laitteissa. Tämä tuo valmentajille ja tuomareille reaaliaikaista tietoa osumista – ja televisiokatsojille lisää spekuloitavaa, Kurvinen havainnollistaa.
Hän arvioi, että kyseessä on lajin suurin kehitysaskel sitten 1980-luvun ja painovoimaan perustuvien taulujen.
– Uuden tekniikan myötä myös taulujen huoltotarve vähenee. Perinteisiä tauluja jouduttaisiin maalaamaan kymmeniä kertoja yhden maailmancup-viikon aikana. Nyt maalin ja maalaustyön tarve putoaa murto-osaan.
Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on ollut mukana kehittämässä tauluja kilpailukäyttöön. Liiton kautta on muun muassa kerätty palautetta urheilijoilta ja muilta asiantuntijoilta.
IBU toivottaa ympäristölle edullisemmat ja lajin seuraamista helpottavat laitteet tervetulleiksi ja on hyväksynyt ne käytettäväksi kaikissa tapahtumissaan.
– Tämä teknologia tukee ampumahiihdon kestävää tulevaisuutta. Lähes sataprosenttinen lyijyn talteenotto sekä lisääntynyt data urheilijoille, valmentajille ja faneille tekee siitä luontevan osan lajikehitystä, sanoo IBU:n saksalainen urheilu- ja tapahtumajohtaja Daniel Böhm tiedotteessa.
Uusia tauluja testattiin maaliskuussa Ruotsin Skidskyttekampenissa sekä elokuussa Dresden City Biathlon -tapahtumassa.