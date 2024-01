Suomalaisista vain 12 prosenttia haluaa työskennellä täysin etänä

Valokuitua rakentavan GlobalConnectin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat halukkaita tekemään töitä kodin lisäksi myös työpaikallaan.

Vain 12 prosenttia suomalaisista haluaisi työskennellä täysin kotoa käsin, kun taas Norjassa vastaava osuus on 29 prosenttia ja Ruotsissa jopa 40 prosenttia.

Tulosten perusteella Suomen tilanne vastaa vahvemmin Tanskaa, jossa kolme neljästä tulee mieluummin fyysisesti töihin, kuin työskentelee kotoa käsin.

– Tutkimustulokset olivat ainakin itselleni yllätys. Olemme pandemia-ajan myötä kolmen vuoden ajan toistelleet, että kotona työskentely on uusi normaali. Tämä oletus on nyt kyseenalaistettava, sillä suomalaiset haluavat selvästi edelleen olla myös fyysisesti läsnä työpaikallaan, sanoo GlobalConnectin henkilöstöjohtaja Annette Otto tiedotteessa.

– Monet yritykset ovat panostaneet voimakkaasti siihen, että kotona työskentelyyn on hyvät puitteet. Nyt kun näemme, että työntekijöillä on selkeä halu tulla vähintäänkin osaksi aikaa viikosta toimistolle, on järkevää, että yritykset panostavat enemmän myös fyysiseen työympäristöön.

Kyselyn mukaan mukaan 19 prosenttia suomalaisista työskentelee pääsääntöisesti etänä, kun taas 62 prosenttia on läsnä työpaikallaan.

Suomalaisista 19 prosenttia kertoo työskentelevänsä sekä läsnä että etänä, mutta halukkuutta vahvempaan hybridimalliin on. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi työskennellä osan päivistä työpaikallaan ja osan etänä.

GlobalConnectin etätyöskentelyä koskeva kyselytutkimus suoritettiin Suomessa marraskuussa 2023. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja siihen osallistui 1000 18-80-vuotiasta vastaajaa. Otos valittiin vastaamaan kansallista ikä-, sukupuoli- ja aluejakaumaa. Tutkimuksen toteutti Syno International. Vastaavan kyselytutkimuksen Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa toteutti Voxmeter elo-syyskuussa 2023.