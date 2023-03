Suomalaiset tukevat liikunnan ja urheilun edistämistä

Olympiakomitea selvitti kyselytutkimuksella suomalaisten mielipiteitä liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteista. Tulokset osoittavat, että äänestäjät tukevat vahvasti panostuksia liikkeeseen, liikuntaan ja urheiluun.

Selvä enemmistö äänestäjistä kannattaa liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämistä. Suomalaisista 60 prosenttia kannattaa liikunnan ja urheilun rahoituksen vahvistamista. Yhtä suuri osuus suomalaisista pitää huippu-urheilun edistämistä tärkeänä.

– Kyselytutkimuksen tulokset tukevat vahvasti liikuntayhteisön eduskuntavaalitavoitteita. Vaikka valtiontaloudessa on haastavat ajat, äänestäjät näkevät selvästi liikunnan rahoituksen kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen, mitä se onkin, toteaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto tiedotteessa.

Erityisesti äänestäjät pitävät tärkeänä lasten ja nuorten mahdollisuutta mielekkääseen ja maksuttomaan liikuntaharrastukseen. Vahvan tuen saa myös kaikille avoimien arjen liikkumismahdollisuuksien lisääminen sekä urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien yhdistysten toiminnan edistäminen. Näistä väitteistä kyselyssä samaa mieltä oli yli 70 prosenttia vastaajista.

Äänestäjien lisäksi myös eduskuntavaaliehdokkaat tukevat liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämistä. Liikettä Suomeen -kampanja on innostanut mukaan lähes 400 liikuntaehdokasta yli puoluerajojen. Kampanjassa mukana olevat ehdokkaat ovat allekirjoittaneet Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifestin, johon on koottu liikunnan ja urheilun edistämisen tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle.

– Lasten ja nuorten liikkumattomuuskriisi on noussut tärkeänä teemana vaalikeskusteluun. Tilanne on niin vakava, että on syytä puhua jo kansallisesta hätätilasta. Myönteistä on, että liikunta ja urheilu ovat viime aikoina nousseet kiinteämmäksi osaksi osa yhteiskunnallista keskustelua. Kun tavoitteilla on vahva tuki sekä päättäjiltä että äänestäjiltä, odotamme näiden näkyvän seuraavassa hallitusohjelmassa, Susiluoto painottaa.

Kyselyn toteutti Sponsor Insight -tutkimusyritys. Kyselytutkimukseen vastasi viime vuoden loka-joulukuussa yli 1200 henkilöä. Haastattelut kerättiin Dynatan Internetpaneelin kautta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on +/- 2,5 prosenttia.