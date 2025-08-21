Suomalaiset todistivat, kun Venäjän sota-aluksen helikopteri lensi taas purjeveneen läheltä

Kolme suomalaista purjehtijaa tunnisti viime viikolla Itämerellä seilanneen venäläisen Steregushchiy-luokan korvetin, jonka takakannella olleen helikopterin uskotaan häiriköineen heinäkuussa vaarallisella tavalla purjehtijoita.
– Me purjehdimme Ruotsille kuuluvalta Gotska Sandön saarelta kohti Viron Hiidenmaan saarta. Noin puolessa välissä matkaa kansainvälisillä vesillä bongasimme horisontissa sotalaivan näköisen aluksen, Janne Viskari kertoo Verkkouutisille.
– Kiikaroimme tarkemmin ja otin siitä kuvan. Sitten huomasimme, että aluksen takakannelta nousi helikopteri ilmaan, joka lensi meidän ohitsemme, mutta ei tullut tällä kertaa kovin lähelle.
Alus on tunnistettavissa kuvasta.
Viskari purjehti viime viikon torstaina ystävineen samalla veneellä, joka joutui heinäkuussa Venäjän laivaston Kamov Ka-27 -helikopterin häirinnän kohteeksi. Kyseessä oli siis sama purjevene, mutta miehistö oli osittain eri. Toinen Viskarin ystävistä oli miehistön jäsen myös heinäkuisessa tapauksessa.
Ilta-Sanomat kertoi asiasta tuoreeltaan. Helikopteri kaarsi purjeveneen viereen ja käänsi ilmavirran suoraan veneen isoon purjeeseen, jolloin vene kallistui niin, että ison puomin pää osui veden pintaan.
– Ystäväni sanoi, että kyseessä oli (nyt elokuussa) samanlainen helikopteri. Tarkkailimme ympäristöämme hieman tarkemmin, koska heinäkuinen tapaus oli hyvin tiedossa.
Viskari sanoo huomanneensa Instagram-alustalla postauksen, jonka mukaan venäläinen helikopteri lensi purjehtijoiden ohi suhteellisen läheltä. Siten hänen tiedossaan on ainakin kolme viimeaikaista kopterihavaintoa.
Viskari kertoo, että he aikoivat purjehtiessaan nostaa spinaakkerin eli pallopurjeen, joka nappaa hyvin tuulen.
– Mutta kun bongasimme venäläisen sota-aluksen, niin lykkäsimme purjeen nostoa, koska halusimme välttää mahdollisen vaaratilanteen, jos kopteri olisi tullut lähelle.