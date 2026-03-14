Suomalaiset rauhanturvaajat jatkavat Etelä-Libanonissa

Maavoimien tiedotteen mukaan turvallisuustilanne Libanonissa ja UNIFILin operaatioalueella on heikentynyt viime viikkojen aikana merkittävästi Hizbollahin ja Israelin välisen tulenkäytön lisääntymisen myötä.

– Suomalaisessa Kriisinhallintajoukossa Libanonissa palvelee tällä hetkellä noin 165 suomalaista, joista kaikki ovat kunnossa. Joukko seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä yhdessä UNIFILin esikunnan kanssa sekä mukauttaa toimintaansa ja suojautuu tarvittaessa, tiedotteessa sanotaan.

Sen mukaan viimeisten viikkojen aikana Hizbollah on ampunut UNIFIL:n operaatioalueelta raketteja ja ohjuksia Israeliin. Alueelle on kohdistunut myös useita Israelin armeijan ilmaiskuja.

Suomalaisen Kriisinhallintajoukon komentaja, everstiluutnantti Aleksi Punnalan mukaan ”suomalainen jääkärikomppania jatkaa operatiivisten tehtäviensä suorittamista erittäin haastavissa olosuhteissa osana ranskalaissuomalaista FCR-pataljoonaa, joka jatkaa tilanteen mukaisesti alueella partiointia, raportointia toimintaympäristöstään sekä alueelle jääneiden paikallisten tukemista”.

– Joukko suojautuu ja suojaa omaa toimintaansa tarvittaessa, ja se on koulutettu toimimaan kaikissa olosuhteissa. Jo useita kuukausia kestänyt palvelus operaatiossa on valmistanut joukon vaativaan toimintaympäristöön, hän kertoo.

Punnalan mukaan UNIFIL, meidän suomalainen joukkomme mukaan lukien, jatkaa tärkeää tehtäväänsä alueella YK:n päätöslauselman 1701 mukaisesti ja ei ole näköpiirissä, että joukkojamme oltaisiin vetämässä pois.

– Meillä on kyky reagoida ja sopeutua nopeasti muuttuvaan tilanteeseen, ja joukon turvallisuus pyritään varmistamaan kaikissa tilanteissa. Pyrimme myös nykyisissä olosuhteissa pitämään kiinni arjen rutiineistamme, ja keskitymme tukikohdassa ollessamme toimintakykymme ylläpitämiseen esimerkiksi liikkumalla tilanteen niin salliessa. Joukon palvelushenki ja motivaatio on pysynyt korkealla tasolla, everstiluutnantti toteaa.