Näitä laitteita löytyi lahjapaketeista – suomalaiset haluavat helpottaa arkeaan

Suomalaiset ovat korona-ajan jälkeen panostaneet kodin viihtyvyyteen, käytännöllisyyteen ja hyvinvointiin. Gigantin joulumyynnissä korostuivat jälleen arkea optimoivat pienlaitteet aina robotti-imureista sähköisiin hammasharjoihin.

Puhelinten ohella paketteihin löysivät tiensä älykellot ja laatukuulokkeet, viihtymistä puolestaan lahjoitettiin pelikonsolien ja -tarvikkeiden muodossa. Isompia kodinkoneita päivitettiin energiatehokkaammiksi etenkin sähköhintojen nousu huomioiden.

Kaksi Gigantin kodinelektroniikka-ammattilaista kertoo joulun toivelahjoista.

Vantaan Tammistossa sijaitsevan Gigantin osastopäällikkö Jaswinder Pabla mainitsee kiertoilmakypsentimen eli airfryerin.

– Olen hullaantunut airfryereihin, sillä ne säästävät turhaa uuninkäyttöä ja sähköä, sekä valtavasti aikaa. Jos luokseni on tulossa vieraita, airfryer valmistaa ruoan helposti ja nopeasti samalla kun itse voin keskittyä muuhun järjestelyyn. Mikäli lähtisin suosittelemaan laitetta omien kokemusten perusteella, niin Philipsin XXL-laitetta parempaa airfryeria ei ole vielä tullut vastaan, Pabla sanoo tiedotteessa.

Gigantin apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen on samoilla linjoilla.

– Olen itsekin jäänyt koukkuun airfryeriin, sillä se sopii kiireiselle ja kompaktille kotikokille mainiosti. Toinen suosikkini on niin sanottu tyhjiökypsennylaite, eli SousVide, joka kypsentää ruoan hitaasti täsmälleen haluttuun lämpötilaan. Tätä suosittelen kaikille ruoanlaittoa harrastaville kavereilleni, sillä sen kanssa on vaikea mokata ja yleensä lopputulos on täyttä ravintolatasoa, Lampinen toteaa.

Kaksikolla oli myös omat suosikit tänä vuonna joulupakettien joukossa.

– Ilmankostutin! Kyseessä on sellainen laite, jota ilman ei pysty elämään, kun siihen on kerran tottunut. Olen myös suositellut sitä ystävilleni, jotka kärsivät kuivasta ihosta. Ilmankostutin on edullinen tapa parantaa hengitysilmaa ja hyvinvointia merkittävästi, ja uskon, että kodin ilmanlaatuun panostaminen vain kasvaa trendinä lähitulevaisuudessa, Lampinen sanoo.

Pabla taas on innostunut omasta hierontalaitteestaan, joka on tehty lihasten jumeja purkamaan. Laitteiden kysyntä on ollut vilkasta koko talven, mutta jouluna niille on erityisesti aikaa, kun ihmiset rentoutuvat kotonaan pyhien aikana.

– Oma laitteeni ei taatusti jää kaappiin, vaan on erinomainen palautuskeino viikonloppuihin, kun takana on pitkä työviikko ja liikuntaharrastukset. Jo viime vuonna trendanneet hierontavasarat jatkavat suosiotaan, eikä ihme: ne ovat tehokkaita, helppokäyttöisiä, eivätkä vie paljon tilaa.