Suomalainen ydinreaktori kiinnostaa Euroopassa, viisi maata arvioi turvallisuutta

Viiden maan viranomaiset arvioivat suomalaisen ydinvoimalaitoskonseptin turvallisuutta, kertoo Säteilyturvakeskus eli STUK.
STUK koordinoi suomalaisen pienydinreaktorin kansainvälistä turvallisuusarviointia. Työssä selvitetään, miten yhteistyö voisi helpottaa uusien laitosten arviointityötä.
Suomalainen yritys Steady Energy on kehittämässä omaa pienreaktoria (LDR-50), jota se markkinoi kaupunkien kaukolämmön lähteeksi. Säteilyturvakeskus (STUK) teki LDR-50:stä viime vuonna periaatteellisen turvallisuusarvion. Nyt alkaneessa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa STUKin kollegaviranomaiset hyödyntävät STUKin tekemää arviota. LDR-50:n kansainväliseen arviointiin osallistuvat ydinturvallisuusviranomaiset Ukrainasta (SNRIU), Puolasta (PAA), Ruotsista (SSM) ja Tšekistä (SÚJB).
Yhteistyöhankeen koordinoinnista STUKissa vastaava tarkastaja Teemu Soukki toteaa, että hankkeen yksi tavoite on antaa uuden reaktorin suunnittelijoille varhaisessa vaiheessa palautetta reaktorikonseptin turvallisuusratkaisuista ja niiden soveltuvuudesta eri maiden sääntely-ympäristöihin.
Ydinturvallisuusviranomaisten toinen tavoite on kerätä kokemuksia siitä, miten kansainvälistä yhteistyötä voidaan hyödyntää kansallisessa arviointityössä.
– STUK saa tässä hyödyllistä palautetta omasta arvioinnistaan kollegaviranomaisilta, Teemu Soukki toteaa tiedotteessa.
Hänen mukaansa STUK myös kerää kokemuksia siitä, miten se voi käyttää muiden maiden viranomaisten tekemiä arviointeja omassa arviointityössään.
Kansainvälinen LDR-50:n turvallisuusarviointi käynnistyi lokakuussa 2025 ja päättyy kesällä 2026. Jokainen viranomainen tekee arvionsa itsenäisesti omien säädöstensä pohjalta. Tarkoituksena ei ole muodostaa yhteistä viranomaiskantaa. Kansalliset havainnot kootaan yhteenvetoraporttiin, joka toimitetaan Steady Energylle.