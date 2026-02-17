Suomalainen teknologiayhtiö teki sopimuksen Lockheed Martinin kanssa

Lockheed Martin ja suomalainen teknologiayhtiö Insta ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan, joka vahvistaa teollista yhteistyötä sekä kriisinkestävyyttä ja kiihdyttää puolustusalan innovaatioita. Uudet, tuotettavat ratkaisut tukevat työllisyysvaikutuksia ja tuovat myönteisiä taloudellisia vaikutuksia molemmille osapuolille.

Sopimuksen allekirjoittivat Lockheed Martin Internationalin johtaja Jay Pitman ja Instan hallituksen varapuheenjohtaja Niklas Mattsson, ja se astui voimaan välittömästi joulukuussa 2025. Sopimus luo toimintamallin kriittisten osa-alueiden kuten johtamisjärjestelmien, sensorien integroinnin ja ratkaisujen elinkaarenhallinnan yhteiselle suunnittelulle, kehittämiselle ja uusille mahdollisuuksille.

– Uusi sopimus tukee Yhdysvaltojen ja Suomen välistä syvää strategista yhteyttä, johon sisältyy sotilastason kahdenvälinen yhteistyö, joka on vahvalla kasvu-uralla, Lockheed Martin Internationalin johtaja Jay Pitman sanoi.

– Sopimus myös korostaa Lockheed Martinin pitkäjänteistä sitoutumista transatlanttisen turvallisuuden vahvistamiseen.

– Tämä uusi sopimus on merkittävä askel kansainvälisessä yhteistyössämme. On erittäin tärkeää laajentaa menestyksekästä yhteistyötä F-35-ohjelman ja Suomen ulkopuolelle, mikä parantaa myös huoltovarmuutta, Instan liiketoimintajohtaja Petri Reiman totesi.

Yhteistyö sisältää muun muassa Instan järjestelmien integroimisen Lockheed Martinin simulaatioympäristöön, hajautettujen operaatioiden salauksen lisäämisen sekä pohjoismaisen kyberosaamisen hyödyntämisen Yhdysvaltojen ja sen Euroopassa toimivien Nato-liittolaisten tarpeisiin.

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien eli droonien kehittämisen ja torjunnan alueella sopimus mahdollistaa molempien yhtiöiden osaamisen yhdistämisen.

Lockheed Martin tekee jo yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa Suomen F-35-ohjelman kautta liittämällä kotimaisia toimijoita globaaliin F-35-toimitusketjuun ja ylläpitoverkkoon sekä tukemalla korkean lisäarvon työpaikkoja ja teollista kapasiteettia sekä Yhdysvalloissa että Suomessa.

Suomen ensimmäinen hävittäjä yhteensä 64 F-35A-hävittäjästä luovutettiin 16. joulukuuta Fort Worthissa, Texasissa.

Instan liikevaihto vuonna 2024 oli 176,2 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1200.