Sunnuntaina vietetään lukurauhan päivää

Suomessa vietetään sunnuntaina 12. helmikuuta lukurauhan päivää, Suomen kirjasäätiö tiedottaa.

Lukurauhan päivää vietetään tänä vuonna jo yhdeksättä kertaa. Tarkoitus on rauhoittaa koko päivä kirjojen lukemiselle tai kuuntelemiselle, yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Kirjasäätiön mukaan keskustelua lukutaidosta on käyty viime aikoina vilkkaasti. Lukemiselle on vaikea löytää aikaa ja keskittyminen pitkän tekstin lukemiseen voi olla vaikeaa. Myös oppimistulokset ovat huonontuneet heikentyneen lukutaidon myötä. Koulun tehtävä on antaa lapselle tämä elämässä selviytymisen perustaito, mutta myös vapaa-ajan lukemista täytyy tukea.

Kirjasäätiö muistuttaa, että lukemistottumusten kehittymiseksi lasten ja nuorten olisi tärkeää saada kotona aikuisilta esimerkkiä lukemiseen. Siispä kannustamme ottamaan Lukurauhan päivänä kirjan käteen ja näyttämään mallia. Kotona on hyvä olla kirjoja esillä ja tarjolla, jotta kynnys niihin tarttumiseen olisi mahdollisimman matala sekä itsellä että lapsilla ja nuorilla.

Tänä vuonna Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola julistaa kaikille lukurauhan sunnuntaiksi Suomen kirjasäätiön somekanavissa julkistettavan videon muodossa. Kirjasäätiön somekanavissa myös viime vuoden Finlandia-valitsijat sekä -palkintolautakuntien jäsenet vinkkaavat luettavaa Lukurauhan päiväksi.

Omia lukusuosituksiaan voi etukäteen jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #lukurauha ja #läsro ja haastaa ystäviään mukaan Lukurauhan päivään.