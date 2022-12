Suhoi Su-27 ja F-35 kohtaavat Itämerellä harvinaisella ohjaamovideolla

Suositulle Venäjän ilmavoimiin keskittyvälle Fighterbomber-kanavalle YouTubessa on ladattu video, jolla venäläiset Suhoi Su-27P-hävittäjät kohtaavat ensin Ruotsin ilmavoimien Gripen-hävittäjän ja sitten Italian ilmavoimien amerikkalaisvalmisteisen F-35-hävittäjän.

Alta löytyvää videota ei tiettävästi ole julkaistu aiemmin. Fighterbomberin Telegram-tilillä väitetään, että video on kuvattu kesäkuussa 2021 ja se näyttää ensimmäisen kerran, kun venäläishävittäjä kohtasi F-35:n Itämeren yllä. Telegram-päivityksessä surkutellaan Su-27P:n olevan mahtava lentokone, mutta ”menneeltä vuosisadalta” ja toivotaan, että lento-operaation suorittanut hävittäjärykmentti saisi käyttöönsä esimerkiksi Su-35-koneita.

Ohjaamosta kuvatulla videolla näytetään ensin Suhoi lähestymässä ruotsalaista Gripeniä. Seuraavaksi kaksi venäläishävittäjää asettuu F-35 lähelle. Sitten toinen hävittäjistä lentää aivan F-35:n viereen ja pilotti kuvaa koneen kännykkänsä kameralla.

Venäläiskanavan väitteitä ensimmäisestä kohtaamisesta tai videon kuvaushetkestä ei ole voitu vahvistaa. Samalla kanavalla julkaistiin kuitenkin kesäkuussa 2021 tuolloin jonkin verran mediahuomiota saanut video, jolla venäläinen Su-30SM-hävittäjä kohtaa Italian ilmavoimien F-35:n Itämerellä.

Two stills from an undated video recently uploaded on the Fighterbomber YouTube channel that show a Russian Naval Aviation Su-27P (assigned to the 689th Guards Fighter Aviation Reigment) and an Italian Air Force F-35A (assigned to the 13° Gruppo, 32° Stormo) over the Baltic Sea. pic.twitter.com/faq4D5dwc0

— Guy Plopsky (@GuyPlopsky) December 19, 2022