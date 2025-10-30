Sudanin siviilien joukkomurha on niin laaja, että se näkyy satelliittikuvissa

Lounais-Sudanissa sijaitsevan El Fasherin kaupungin joukkomurha näkyy avaruuteen asti, kertoo muun muassa brittilehti The Telegraph.
Kapinallisten puolisotilaallisten RSF-joukkojen kerrotaan tappaneen Darfurin alueella sijaitsevassa El Fasherissa ainakin yli 2000 ihmistä kaupungin pitkään kestäneen piirityksen päätteeksi.
Kaupunkia Sudanin asevoimien kanssa puolustaneiden joukkojen mukaan suurin osa kuolleista on naisia, lapsia ja vanhuksia.
Piiritystä seuranneen Yalen yliopiston Humanitarian Research Lab (HRL) -yksikön mukaan alueella näkyy satelliittikuvissa rykelmiä, jotka ovat kooltaan ja muodoltaan kuin ihmisruumiita ja lisäksi punertavia värjäytymiä maassa, joka voi olla verta.
Ruumiita oli kasaumina ajoneuvojen lähellä sekä RSF:n kaupungin ympärille rakentaman hiekkavallin varrelta. On raportoitu, että siviilejä on ammuttu heidän yrittäessään paeta piirityksestä.
Tutkimusyksikön mukaan todisteita on myös ”talosta taloon” suoritetusta systemaattisesta tappamisesta.
– El Fasherissa näyttää olevan käynnissä järjestelmällinen ja tarkoituksellinen etninen puhdistus, joka kohdistuu alkuperäisiin, ei-arabi-yhteisöihin pakkosiirtojen ja pikateloitusten kautta, tutkimuslaitos totesi.
RSF:n neuvonantaja Imran Abdullah kielsi BBC:lle maanantaina, että joukot olisivat tappaneet siviileitä. RSF:n joukot julistivat kaupungin vallatuksi sunnuntaina.
BBC on kyennyt todentamaan joitakin somessa jaettuja videoita siviilien murhista ajallisesti ja paikallisesti alueelle, vaikkakin toteaa, että pölyinen, hiekkainen maasto ilman tunnistettavia maamerkkejä vaikeuttaa tarkistamista.
Sudanin lääkäriverkosto kertoi keskiviikkona, että RSF on tehnyt joukkoteurastuksia El Fasherin sairaaloissa.
– Kaupungin sairaalat ovat muuttuneet verilöylyiksi RSF:n käsissä, joukkojen, jotka eivät tee eroa taistelijan ja potilaan, lapsen ja lääkärin välillä, lääkärijärjestö sanoi The Guardianin mukaan.
Sudanin yli kaksi vuotta kestänyt sisällissota on pakottanut 14 miljoonaa ihmistä pakenemaan kodeistaan ja vaatinut jopa 150000 kuolonuhria. Hirmuteoissa on käytetty myös järjestelmällistä seksuaaliväkivaltaa sekä kidutusta. Maassa kärsitään monin paikoin nälänhätää ja terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut.