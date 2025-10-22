SSAB:n liiketulos kasvoi 50 prosenttia, terästullien vaikutus jäi vähäiseksi

Teräsyhtiö SSAB:n liiketulos kohentui huomattavasti heinä-syyskuussa viime vuoden vertailukauteen verrattuna. SSAB teki liiketulosta vuoden kolmannella neljänneksellä 1868 miljoonaa kruunua (noin 170 miljoonaa euroa), kun viime vuonna vastaavaan aikaan liiketulos oli 1248 miljoonaa kruunua. Kasvua oli siis noin 50 prosenttia.

Liiketuloksessa oli 621 miljoonan kruunun parannus edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna johtuen pääasiassa SSAB Americas -divisioonan vahvemmasta kehityksestä.

Teräsyhtiön liikevaihto puolestaan laski heinä-syyskuussa viime vuoden vertailukaudesta noin 6 prosenttia 22960 miljoonaan euroon (noin 2100 miljoonaa euroa).

Yhdysvaltain terästullien suorat vaikutukset SSAB:lle ovat tähän asti olleet rajalliset, sillä suurin osa Yhdysvaltain markkinoiden myynnistä tuotetaan paikallisesti. Joitakin erikoistuotteita, erityisesti autoteollisuuden erikoislujia teräksiä, viedään Yhdysvaltoihin Pohjoismaista.

– Euroopan teräsmarkkinat olivat odottavalla kannalla kausiluonteisesti heikolla kolmannella vuosineljänneksellä. SSAB Europe -divisioona toteutti suunniteltuja huoltoseisokkeja ja hyödynsi työaikapankkeja toiminnan sopeuttamiseksi. Pohjois-Amerikan kvarttolevyjen markkinahinnat heikkenivät jonkin verran neljänneksen aikana. SSAB toteuttaa suunnitellut huoltoseisokit sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa neljännellä vuosineljänneksellä, SSAB:n osavuosikatsauksessa todetaan.

Lokakuun alussa EU-komissio esitti ehdotuksensa Euroopan terästeollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on korvata nykyiset suojatoimenpiteet ja torjua maailmanlaajuisen ylikapasiteetin kielteisiä vaikutuksia Euroopan terästeollisuudelle. SSAB ilmoittaa suhtautuvansa ehdotukseen myönteisesti, koska se turvaa avoimen ja reilun kaupan ja vahvistaa kilpailukykyä. Seuraavassa vaiheessa EU-parlamentti ja EU:n neuvosto käsittelevät ehdotusta ja tekevät päätöksen siitä.