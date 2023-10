SRV vetäytyy Helsingin Jätkäsaaren jättihankkeesta

SRV ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet prosessin Jätkäsaaren Bunkkeri-hankkeen kiinteistökaupan esisopimuksen purkamisesta. Sataman entiseen varastorakennukseen on ollut tarkoitus rakentua asuntoja, uimahalli sekä kaupungin liikuntatiloja.

Nopeasti heikentyneessä markkinatilanteessa, jossa rahoituskorkojen voimakas nousu ja inflaatio ovat vaikuttaneet merkittäväsi sijoittajien tuottovaatimuksiin, hankkeelle ei ole useista neuvotteluista huolimatta löytynyt sijoittajakumppania.

Esisopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, mutta SRV ja Helsingin kaupunki ovat todenneet, että kaupungin liikuntatilojen ja uimahallin mahdollisimman ripeän toteutumisen näkökulmasta yhteinen tahtotila on, että kiinteistökaupan esisopimuksen ennenaikaista purkamista valmistellaan.

SRV valittiin Helsingin kaupungin toteutuskilpailun perusteella vuonna 2015 Bunkkeri-hankkeen kehittäjäksi, ja yhtiö on siitä saakka ollut suunnittelemassa ja kehittämässä Jätkäsaaren Bunkkeria kaupunkilaisten käyttöön yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Rakennusoikeutta on hankkeessa ollut jopa 34000 kerrosneliötä ja betonista rakennusta on ollut tarkoitus kasvattaa uusilla asuntokerroksilla.

Hanke viivästyi kuitenkin useita vuosia erilaisten valitusprosessien vuoksi, kunnes Bunkkeria koskeva myyntipäätös tuli lainvoimaiseksi vasta kaksi vuotta sitten lokakuussa 2021. Prosessin aikana SRV on teettänyt erilaisia tutkimuksia ja suunnitelmia.

Helsingin kaupunki lähtee viipymättä kartoittamaan liikuntatiloille ja uimahallille uutta ratkaisua ja SRV luovuttaa kaupungille projektin voimassa olevan rakennusluvan suunnitteluaineiston ja vuoden 2022 aikana tehdyt suunnitelmat.