SPR harjoittelee ihmisten evakuointia suuren sähkökatkon varalta

Suomen Punainen Risti (SPR) järjestää 14.–15. marraskuuta valtakunnallisen Avun ketju-valmiusharjoituksen. Sen tarkoituksena on vahvistaa SPR:n kykyä auttaa häiriö- ja kriisitilanteissa.

Harjoituksia järjestetään ympäri Suomen ja niihin osallistuu satoja vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja viranomaisia. Harjoituksessa testataan muun muassa avustustarvikkeiden jakamista, evakuoinnin ja hätämajoituksen järjestämistä ja muonitusta.

– Avun ketju tarjoaa mahdollisuuden harjoitella yhdessä ja rakentaa luottamusta ja yhteistä toimintakulttuuria. Harjoittelu on tärkeää, jotta oikeissa auttamistilanteissa voimme toimia tehokkaasti, sanoo SPR:n valmius- ja maahanmuuttotyön johtaja Marja Raunio tiedotteessa.

Harjoituksessa simuloidaan tilannetta, jossa suuri joukko ihmisiä on evakuoitunut laajojen sähkö- ja tietoliikennekatkojen vuoksi. Ympäri Suomen harjoitellaan hieman eri painopisteillä. Esimerkiksi Helsingissä SPR:n Kontti-kierrätysketju harjoittelee ensimmäisen kerran auttamistoimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja Kuopiossa perustetaan häiriötilannekeskus yhdessä paikallisen viranomaisen kanssa.

Suomen Punainen Risti järjestää valtakunnallisia valmiusharjoituksia joka kolmas vuosi. Punaisen Ristin auttamisvalmiuden muodostavat tuhannet motivoituneet vapaaehtoiset, jotka ovat avun tarvitsijan tukena monin eri tavoin. Harjoituksessa on mukana liki 200 Punaisen Ristin paikallisosastoa kaikkialla Suomessa.