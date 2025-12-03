Spotifyn listat täyttyvät tekoälyn luomilla hiteillä

Joka kolmas Spotifyn Ruotsin viraalilistalla olevista kappaleista on tehty tekoälyllä, ilmenee yleisradio SVT:n selvityksestä.

– Suoratoistopalveluihin on viimeisen vuoden aikana tullut valtava määrä tekoälymusiikkia, sanoo Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytieteen professori Bob Sturm SVT:lle.

Viraalilistalla on kappaleita, joilla on paljon niin sanottua pöhinää ympärillään. Viraalius kuvaa muun muassa kuuntelijamäärien nopeaa nousua ja sitä, miten paljon kappeleita jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Ruotsissa listalla on aiemmin ollut pääasiassa tunnettujen artistien uusia kappaleita, mutta nyt listalla on paljon tekaistujen artistien nimissä tehtyjä tekoälyhittejä. Artistit voivat näyttää kuvienkin perusteella aidoilta, mutta niiden taustalla ei ole kuitenkaan oikeita muusikoita.

Spotifysta kerrotaan SVT:lle, että he pyrkivät jatkuvasti poistamaan roskapostimaisia tekoälyjulkaisuja. Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana on poistettu jo yli 75 miljoonaa kappaletta.

– Emme kiellä tekoälyn avulla tuotettua musiikkia, kunhan se noudattaa ohjeitamme ja kunnioittaa tekijänoikeuksia, sanoo Spotifyn globaali johtaja Bryan Johnson.

Tekoälyllä luotu musiikki uhkaa tuhota jopa neljänneksen taiteilijoiden tuloista vuoteen 2028 mennessä, ilmenee kansainvälisen tekijänoikeusjärjestö Cisacin tutkimuksesta.

– Tekoälymusiikki syö rojaltipottia valtavasti. Meidän pitäisi tarkistaa, miten jaotellaan ihmisten ja tekoälyn tuottama sisältö, sanoo Ruotsin muusikoiden liiton lakimies Jakob Malmlöf SVT:lle.