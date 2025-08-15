”Spartalaista” – Venäjän journalistit joutuivat Alaskassa kenttävuoteisiin stadionille

Yhdysvaltoihin huippukokoukseen matkustaneet venäläistoimittajat eivät ole tyytyväisiä oloihinsa. Heidät on sijoitettu Alaskan Anchorageen urheilustadionille, jossa sängyt ovat kapeita kenttävuoteita ja väliseinän virkaa toimittavat vain ohuet verhot.
– Luulin tätä ensin vitsiksi, kertoo eräs journalisti Russia Todayn videolla.
– Spartalaista, kuvaa toinen venäläistoimittaja ja sanoo, että majoitus tuo hänelle mieleen Punaisen Ristin.
Asiasta kertoo sotaa seuraava WarTranslated -tili.
RT:n toimittaja kertoo saaneensa selvityksen, että presidenttien tapaamisen sekä turistisesongin takia kaikkia Anchoragen kaupungin hotellit ovat täyteen varattuja.
– Nyt näytän, minne he panivat meidät, venäläiset toimittajat, mies jatkaa.
Hän kuvaa paikallisen stadionin sisätilaa, jonne hänen mukaansa on improvisoitu leirimäiset olosuhteet.
– Tämä on soppeni, hän esittelee verholla erotettua tilaa, jossa on kaksi sänkyä.
Toimittaja arvostelee, että kenttävuode ei ole kovin mukava lepohetkeen ”kymmentuntisen lennon jälkeen”.
A closer look at the accommodations for Russian journalists in Alaska reveals simple stadium barracks with cots and partitions—arrangements that, for some unknown reason, have left the Russian guests less than satisfied. https://t.co/VoEMAzMTMJ pic.twitter.com/GwSfwQQ8U7
