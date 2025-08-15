Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Leiriolosuhteet stadionilla eivät venäläistoimittajia miellytä. Kuvakaappaus videolta / X

”Spartalaista” – Venäjän journalistit joutuivat Alaskassa kenttävuoteisiin stadionille

Huippukokouksesta raportoivat toimittajat eivät pidä majoituksestaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltoihin huippukokoukseen matkustaneet venäläistoimittajat eivät ole tyytyväisiä oloihinsa. Heidät on sijoitettu Alaskan Anchorageen urheilustadionille, jossa sängyt ovat kapeita kenttävuoteita ja väliseinän virkaa toimittavat vain ohuet verhot.

– Luulin tätä ensin vitsiksi, kertoo eräs journalisti Russia Todayn videolla.

– Spartalaista, kuvaa toinen venäläistoimittaja ja sanoo, että majoitus tuo hänelle mieleen Punaisen Ristin.

Asiasta kertoo sotaa seuraava WarTranslated -tili.

RT:n toimittaja kertoo saaneensa selvityksen, että presidenttien tapaamisen sekä turistisesongin takia kaikkia Anchoragen kaupungin hotellit ovat täyteen varattuja.

– Nyt näytän, minne he panivat meidät, venäläiset toimittajat, mies jatkaa.

Hän kuvaa paikallisen stadionin sisätilaa, jonne hänen mukaansa on improvisoitu leirimäiset olosuhteet.

– Tämä on soppeni, hän esittelee verholla erotettua tilaa, jossa on kaksi sänkyä.

Toimittaja arvostelee, että kenttävuode ei ole kovin mukava lepohetkeen ”kymmentuntisen lennon jälkeen”.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)