SpaceX lupaa: Kännykän katvealueita ei kohta enää ole

Teknologiamiljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiö kertoo tarjoavansa Starlink-satelliitti-internetjärjestelmää kaikkien matkapuhelinoperaattorien käyttöön.

SpaceX:n tiedotteen mukaan järjestelmällä voitaisiin poistaa kaikkien matkapuhelinverkkojen katvealueet. Elon Musk ja saksalainen T-Mobile-yhtiö ilmoittivat torstaina yhteistyösopimuksestaan.

LTE- ja 5G-verkkojen yleistymisestä huolimatta arviolta 90 prosenttia maapallon pinnasta ja 20 prosenttia Yhdysvaltain maa-alasta on nopeiden verkkoyhteyksien ulkopuolella.

– Näillä katvealueilla on vakavia seurauksia syrjäisille asuinalueille ja heille, jotka matkustavat verkon kantamattomiin työtehtävissä tai vapaa-ajalla. Matkapuhelinteollisuus ei ole onnistunut kattamaan näitä alueita maankäyttöön liittyvien rajoitusten tai maaston asettamien esteiden vuoksi sekä maapallon suuren koon vuoksi. Ihmiset jäävät ilman yhteyksiä tai joutuvat turvautumaan erittäin kalliisiin satelliittiyhteyksiin, SpaceX toteaa.

Seuraavana tavoitteena on hyödyntää Starlinkin matalalla kiertoradalla kulkevia satelliitteja, jotta tekstiviestejä voisi lähettää myös T-Mobilen verkon ulkopuolella Yhdysvalloissa, Hawaijissa, osassa Alaskaa ja Puerto Ricossa. Verkkoa laajennetaan seuraavassa vaiheessa puheluihin ja mobiilidataan.

Elon Muskin mukaan Starlinkin uusi versio tulee käyttöön ensi vuoden puolella. Se pystyy siirtämään erillisten tukiasemien sijasta mobiilidataa suoraan matkapuhelimiin, minkä sanotaan poistavan katvealueet kaikkialta maailmasta.

– Yhteys on nopeudeltaan 2–4 megabittiä, joten se sopii hyvin tekstiviesteihin ja äänipuheluihin, mutta ei suurempaan datansiirtoon, Elon Musk tviittaa.

