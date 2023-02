Sotilas tuhoaa Venäjän vaunun lähietäisyydeltä rankalla videolla

Sosiaalisessa mediassa kiertää nyt rankka video, jossa ukrainalainen sotilas ampuu panssarintorjunta-aseella venäläistä BMP-1 -vaunua kohti. Vaunun kohtalo ei ole kaunista katsottavaa.

Ukraine Weapons Tracker -tilin Twitterissä jakamalla videolla näkyy kuinka metsän laidalla kulkeva Venäjän vaunu tulee juoksuhaudoista nousevan ukrainalaisen sotilaan yllättämäksi. Sotilas ampuu yhden laukaisun lähietäisyydeltä ja vaunu syttyy välittömästi tuleen. Heti osuman jälkeen venäläisiä sotilaita alkaa ryömiä hädissään ulos vaunusta. Sotilaat eivät ilmeisesti kuitenkaan selviä iskusta, sillä videolla näkee miten he tupertuvat valkoiselle hangelle pian vaunusta poispääsyn jälkeen.

Videon on jakanut Ukrainan 8. erillinen vuoristopataljoona. Pataljoona toimii tiettävästi tällä hetkellä Bahmutin alueella. Videon kuvauspaikkaa ei ole kerrottu. Joukko on ottanut osaa koviin taisteluihin Bahmutissa ainakin vielä vuodenvaihteessa.

#Ukraine: The destruction of a Russian BMP-1 infantry fighting vehicle by a Ukrainian soldier firing an anti-tank launcher at very close range in #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/hm892scb44

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 17, 2023