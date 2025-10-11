Sotilaiden virta hyytyy, Kreml voi valmistautua liikekannallepanoon

Suomalaismeppi ja entinen sotilastiedustelun päällikkö Pekka Toveri (kok/EPP) kommentoi X-viestipalvelussa venäläismedian uutista, jonka mukaan Venäjällä on alkanut aktiivinen sähköisten kutsuntojen lähettäminen asevelvollisille.

– Ilmeisesti muut rekrytointilähteet alkavat kuivua, joten valmistaudutaan ainakin osittaiseen liikekannallepanoon. Saattaa Venäjän raja-alueilla kohta olla vilkkaampaa kun porukka mobilisoi itsensä maasta, Toveri kirjoittaa.

Toveri viittaa julkaisussaan uutiseen, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriö on alkanut lähettää sähköisiä kutsuntoja etenkin moskovalaisille ja alueiden asukkaille osana syksyn asepalvelukseen ottoa, joka käynnistyi kuun alussa.

Kutsunnan vastaanottaneet eivät saa poistua maasta heti, kun kutsu on julkaistu sähköisessä rekisterissä. Jos he eivät ilmesty määräaikaan mennessä kutsuntatoimistoon, heitä odottavat laajat rajoitukset, esimerkiksi ajokielto ja lainakielto.

Lain mukaan sähköinen kutsu katsotaan vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluttua sen julkaisemisesta, vaikka henkilö ei olisi itse sitä lukenut.

Laki sähköisistä kutsunnoista hyväksyttiin keväällä 2023. Lain tavoitteena on kitkeä palveluksen välttelyä.