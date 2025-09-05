Sotilaiden kauhunhetki – pommidrone iskeytyi suoraan tuulilasiin

Ukrainalaiset rajavartijat selvisivät kuin ihmeenkaupalla venäläisen dronen iskusta.
Ukrainan rajavartiosto on jakanut sivuillaan videon (jutun alla), joka näyttää Venäjän FPV-räjähdedronen lentävän suoraan autolla liikkeellä olleita rajavartijoita kohti.
Drone osuu auton tuulilasiin ja kimpoaa tien sivuun räjähtämättä. Tuulilasi vaurioituu, mutta rajavartijat jatkavat matkaansa vahingoittumina.
Miehet olivat matkalla osastonsa tuliasemaan Koillis-Ukrainan Sumyn alueella.
Myöhemmin eri tilanteessa sama auto kärsi vakavampia vaurioita, ja miesten oli jätettävä se taakseen.
Kaksikko sanoo muistavansa onnenautonsa loppuelämänsä ajan.
Sekä Ukraina että Venäjä käyttävät rintaman yllä tiedustelulennokkien ohella tuhansia videolinkin kautta ohjattavia FPV-räjähdedroneja. Radioyhteyksiä hyödyntävien laitteiden ohella valokuitukaapelia perässään pudottavat lennokit ovat yleistyneet, sillä ne ovat immuuneja elektroniselle häirinnälle.
Iskuilla etulinjan tuntumassa pyritään vaikeuttamaan vastustajan operaatioita ja joukkojen huoltoa.