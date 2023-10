Sote-ministeri Kaisa Juuso HS:lle: Erikoissairaanhoitoa keskitettävä

Vuokralääkäreiden kalliit kustannukset ovat puhuttaneet viime aikoina. Etenkin julkiselle puolelle ja syrjäseuduille on haastavaa saada lääkäreitä. Helsingin Sanomien haastatteleman sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan vuokralääkäreiden palkkiot ovat nousseet kohtuuttomiksi, mutta kustannuksien hillitseminen rajoituksilla on vaikeaa.

– Jos asetetaan kattohinta, niin mitä, jos sillä hinnalla ei saadakaan lääkäreitä? Silloin ihmiset eivät saa hoitoa, Juuso sanoo.

Sote-ministerin mukaan ongelmaan vastaisi paremmin erikoissairaanhoidon keskittäminen. Hän on asettanut työryhmän selvittämään, mitä erikoissairaanhoidon palveluita missäkin sairaalassa on järkevää tarjota jatkossa. Ministerin mukaan sairaaloiden erikoistumisella pystytään paremmin vastaamaan siihen, että ihmiset pääsevät hoitoon kuudessa kuukaudessa. Hän korostaa, että kyse on sairaaloiden työnjaosta, eikä hän näe mahdollisena joidenkin sairaaloiden sulkemista.

Juuson mukaan lääkäreitä on sinänsä, mutta heitä työskentelee paljon yksityisellä sektorilla, eivätkä kaikki tee kokopäivätyötä. Hallitus on lisäämässä yksityisten yritysten osuutta sote-palveluissa ja saanut osakseen kritiikkiä, jonka mukaan lääkäreiden siirtyminen yksityiselle puolelle kiihtyy sen myötä.

Juuson mukaan julkinen terveydenhuolto ei pysty hoitamaan potilaita lain määräämissä rajoissa ja siksi yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan. Hän väläyttää päivystysvelvollisuuden ulottamista yksityisiin palveluntuottajiin, sillä sen puuttuminen on toiminut yhtenä houkuttimena siirtyä yksityiselle puolelle.

– Mikäli palveluja halutaan siirtää enemmän yksityiselle, täytyy vaatia, että myös he vastaavat päivystystoiminnasta, Juuso toteaa.

Ministerin mukaan myös hyvinvointialueiden houkuttelevuutta työnanatajana on parannettava. Hänen mukaansa hoitajille tarvitaan vakituiset työsuhteet ja sijaisten saatavuutta on parannettava.