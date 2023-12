Sota Ukrainassa kaivaa maata Moskovan ohjusvienniltä

Venäjä oli viisivuotiskaudella 2018–2022 yhä maailman toiseksi suurin asejärjestelmien vientimaa 16 prosentin osuudella. Kaukana sen edellä oli Yhdysvallat 40 prosentin ja takana Ranska 11 prosentin osuudella.

Venäjän Ukrainassa käymä sota on kuitenkin alkanut heikentää sen asemaa kansainvälisillä asemarkkinoilla. Yksi osa-alue, jossa Venäjän alamäki voi alkaa, ovat ilmasta laukaistavat aseet. Vaikka Ukrainan ilmavoimat ei ole pystynyt pienen kokonsa ja vanhemman teknologiansa takia haastamaan Venäjän ilmavoimia, se on selviytynyt ja pystyy edelleen tehtäviin Venäjän asevoimia vastaan.

Ukrainassa käynnissä olevan sodan yksi ainutlaatuinen kehityskulku on ollut läntisten asejärjestelmien nopea integrointi neuvostovalmisteisiin Ukrainan taistelukoneisiin. Ennen sodan alkua asevalmistajat eivät nähneet länsiohjusten integrointia neuvostokalustoon vaivan arvoisena, koska prosessi on monimutkainen ja kallis, ja sen markkinahyödyt rajalliset. Sota muutti yhtälön, kun Yhdysvaltain ja Ukrainan hallitukset olivat valmiit maksamaan laskun.

Ensimmäinen Ukrainan hävittäjiin integroitu ohjus oli tutkasäteilyyn hakeutuva AGM-88 HARM. Vaikka MiG-29:n ja Suhoi Su-27:n järjestelmät eivät pysty käyttämään HARM-ohjuksen koko kapasiteettia, niillä on pystytty harventamaan Venäjän ilmatorjuntaa. HARM:in jälkeen tulivat SCALP/Storm Shadow -risteilyohjukset, ja uusia projekteja on tiettävästi edelleen käynnissä.

Kun pilottihankkeet Ukrainassa on tehty, voivat läntiset asevalmistajat alkaa tarjota järjestelmiä myös muille neuvosto- ja venäläisvalmisteisten taistelukonetyyppien käyttäjille. Markkinat eivät ole suuret, mutta tarjoaa potentiaalisille asiakkaille vaihtoehtoja, jotka on osoitettu toimivammiksi kuin niiden venäläiset vastineet. Samalla asiakkaat saavat kosketuspintaa länsiaseistukseen, mikä voi Forecast Internationalin mukaan vaikuttaa jopa niiden tuleviin taistelukonehankintoihin. Vaikka edellä kerrottu ei kokonaan toteutuisikaan, niin joka tapauksessa Ukrainassa käyty sota on aiheuttanut huomattavaa hallaa venäläisille asejärjestelmille.