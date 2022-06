Sota lähestyy käännettä – sotatutkijan mukaan elokuussa saattaa tapahtua

Ukrainalaisten arviot siitä, että Venäjän kärsimät kovat tappiot taistelukentällä muuttavat voimasuhteet sodan osapuolten välillä puolustajan eduksi, ovat saman suuntaisia Britannian tiedusteluarvioiden kanssa.

– Ne ovat täsmälleen linjassa sen kanssa, mitä ukrainalaiset ovat sanoneet (ja tehneet) Donbassin taistelun alusta lähtien, toteaa sotahistorioitsija ja St. Andrewsin yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips O’Brien Twitterissä.

Itä-Ukrainassa on käyty rajuja taisteluita sen jälkeen, kun Venäjän asevoimat siirsi keväällä painopisteensä sinne.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan brittitiedustelu uskoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainassa hidastuu lähikuukausina, kun Venäjän asevoimien resurssit loppuvat.

Phillips O’Brien selittää, että ukrainalaiset ovat antaneet venäläisten hyökätä ja edetä hitaasti samalla kuluttaen hyökkääjän voimia.

– Puolustaja on pakottanut Venäjän joukot taistelemaan kaupungeista, joista Ukrainan joukot saavat vedettyä omat haavoittuneet ja kuolleet pois, O’Brien sanoo.

Ukrainalaiset ovat myös saaneet lännestä entistä enemmän pitkän kantaman asejärjestelmiä, joilla voidaan iskeä Venäjän joukkoja vastaan etulinjan takana.

– Samaan aikaan Ukrainan joukot yrittävät pitää omat tappionsa mahdollisimman pieninä, jotta venäläisten tappioprosentti on suurempi (ja monella tapaa Venäjän kyky elvyttää etulinjan joukkoja heikkenee), O’Brien toteaa.

– Jossain vaiheessa tulevien kuukausien aikana Venäjän tappiot tulevat olemaan niin suuria ja vaikeasti korvattavia, että Ukraina voisi siinä vaiheessa harkita erilaisia tapoja työntää hyökkääjä takaisin. Kysymys onkin, milloin näin tapahtuu. Luulen edelleen, että jokin aika sitten annettu arvio elokuusta on järkevä.

Donbassin taistelusta on tullut tykistön kaksintaistelu, joka aiheuttaa suuria uhreja molemmille osapuolille.

Interesting that this is being said so openly, with reference to official U.K. intelligence. It jibes exactly with what the Ukrainians have been saying (and doing) since the start of the Battle of the Donbas. https://t.co/6WxTnI3YAG

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) June 22, 2022