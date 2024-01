Sota-alusta vastaan lähes 40 hyökkäystä – kaikki torjuttiin

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio on suojannut loppuvuodesta lähtien Punaisellamerellä kulkevaa meriliikennettä Jemenin huthikapinallisilta.

Iranin tukemat taistelijat ovat tulittaneet kauppalaivoja merimaaliohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla ja räjähdelennokeilla. Sotalaivat ovat tuhonneet myös rahtialuksia lähestyneitä pikaveneitä.

Yhdysvaltain asevoimat on kertonut useista hyökkäysyrityksistä Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä USS Carneyta vastaan. Viikonvaihteessa sitä vastaan ammuttiin ballistisia ohjuksia Adeninlahdella.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet, etteivät huthit pystyisi koordinoimaan meri-iskuja omin voimin. Iranin vakoilulaiva Behshadin uskotaan välittävän tiedustelu- ja maalitietoja huthitaistelijoille.

USS Carney oli ensimmäisiä alueelle saapuneita aluksia. Se pudotti loppuvuodesta SM-2-ohjuksilla useita lennokkeja ja ohjuksia.

Ohjushävittäjää vastaan oli hyökätty kuluvalla viikolla 37 kertaa. Jokainen ohjus ja lennokki on saatu torjuttua ilman alukselle koituneita vaurioita.

The video featured unreleased footage of the USS Carney engaging Houthi missiles + drones in October: https://t.co/EMwXrNQNHx

— Ian Ellis (@ianellisjones) January 26, 2024